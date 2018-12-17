政治因素 台熊貓「圓仔」覓偶受阻

派員赴川大熊貓年會被拒

台灣《中國時報》報道，「大熊貓保護與繁育國際大會暨2018大熊貓繁育技術委員會年會」於11月7日至11日在四川成都舉行，邀請來自美國、荷蘭、奧地利等多國代表與大陸方面的大貓熊飼養繁育單位，共同討論熊貓飼育、繁殖相關議題，並研擬明年配對名單，預計今年底前公布。台北市立動物園發言人曹先紹昨日證實，今年沒參加大熊貓年會。

「圓仔」父母08年四川來台

2008年12月從四川來到台北動物園安家的「團團」、「圓圓」，在2013年以人工取精受孕方式生下女兒「圓仔」，台北市立動物園近年嘗試讓團團、圓圓生第二胎，但沒成功；園方今年7月替圓仔舉辦5歲生日派對時宣布，準備把圓仔提報到國際大貓熊繁殖技術委員會的配對名單，並派員參加11月於大陸四川舉辦的年會，豈料疑政治因素未能成行。

曹先紹表示，飼養大貓熊列為配對名單與參加年會是兩回事，且各國代表、專家不見得每次都赴會，會尋求其他管道跟陸方溝通，像是兩年一次的兩岸四地會議等管道，並定期與四川臥龍基地保持聯繫，盼12月底前員赴大陸討論貓熊繁殖問題。

曹先紹稱，大貓熊是全世界關注的動物，但保育等級已經從「瀕危」降為「易危」，以前一有發情徵兆就會送去配對，現在繁殖後代沒有那麼急，但不論是大陸送一隻大貓熊來台與圓仔配對還是取精人工受孕，都會討論，台會持續與陸方保持良善且密切的聯繫。台灣方面指出，「圓仔」比較早熟，在兩歲8個月和3歲8個月已發過兩次情，可能是因為營養較好。