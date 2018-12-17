建交40年 美學者：改革令中美受益

中美學者舉行建交座談會

昨日是中美兩國發表《中華人民共和國和美利堅合眾國關於建立外交關係的聯合公報》40周年，即中美建交公報。兩國當時決定自1979年1月1日起互相承認並建立外交關係。新華社報道，在亞特蘭大的座談會上，美中關係全國委員會成員、中國問題專家本傑明·肖伯特（Benjamin A Shobert），美國智庫卡特中心（The Carter Center）中國項目負責人劉亞偉等美方學者表示，中國改革開放事業取得的重要成就讓美中關係持續發展。中國領導人近期多次表示，中國將繼續大力發展經濟並堅定不移地推進改革開放。美國各界對此充滿期待，中國未來的改革開放事業將繼續影響兩國關係發展走向。

報道稱，兩國學者認為，當前中美關係面臨新的挑戰，雙方更應繼續發揮政治智慧，保持各層級交流溝通渠道暢通，為兩國關係多添「正能量」。本次座談會由中國人民大學北美校友會和卡特中心聯合舉辦，來自兩國各界近200人參會。