改革藍皮書：進新時代 不再猛追GDP 民生至上 專家稱未來主攻政改

明報記者

社科院發布 全書逾50萬字

藍皮書由中國社科院社會科學文獻出版社發布，全書50餘萬字，分為總報告、專題篇和案例篇，由來自國家部委、高校理論界、實業界的專家學者撰寫。產業經濟研究網引述藍皮書主編、中國社科院研究生院原常務副院長鄒東濤表示，中國堅持改革開放40年，不僅讓國民經濟發生翻天地覆的變化，更為全球經濟增長做出重大貢獻，因此總結和回顧改革開放經驗，探索改革開放路線具有非常重要的民族意義和全球意義。

提帶路帶動 東西令中部崛起

藍皮書對建立現代財稅體制、闡明中國區域經濟發展、釐清資本市場對中國經濟社會發展的貢獻，以及未來中國文化體制改革的目標與方向等作了詳細的敍述，並將區域發展和「一帶一路」結合起來。藍皮書指出，區域協調發展的目標是縮小不同地區之間人均收入、生活水平和公共服務的差距。

自改革開放後，中國區域發展戰略發生重大轉變，同時產生包括環境和「諸侯經濟」等問題，中共十九大把「區域協調發展戰略」作為國家七大戰略之一，提出京津冀協同發展、長江經濟帶建設、粵港澳大灣區，以期支撐全國的發展，對其他區域起到示範作用。藍皮書認為，「一帶一路」倡議提出以來，中國區域格局的總體態勢將是東西兩翼帶動中部崛起，從而形成海陸統籌、東西互濟、面向全球的開放新格局。另外，中國還要積極引領和踐行中國先進文化，要文化先行，共建「一帶一路」，邁向「人類命運共同體」。

強調港澳台貢獻

未來將建成負責任大國

藍皮書特別強調港澳台地區對改革開放的貢獻，指出1978年是對外開放最困難的時期，港澳台企業和海外華人企業用「三來一補」的方式，送來了中國參與國際分工、國際交換和國際競爭的第一桶金。40年過去，中國不再猛追GDP，而是以民生至上、健康至上、質量至上、精準至上，讓全民共享改革和發展成就。藍皮書指出，「對外開放的本質是改革」，未來的對外開放，中國將建成全球負責任大國，在構建國際經濟秩序和規則方面做出重大貢獻，在推進國際宏觀政策協調機制做出表率，在承擔全球公共產品供給責任以身作則；同時中國還將建成全球開放型經濟強國、全球包容性發展大國。

專家：強調東西平衡發展

未來主攻體制改革

中國問題專家、經濟學教授胡星斗指出，相對於以往，今次藍皮書更多強調的是東西部的平衡發展，特別強調西部的發展。如果說改革開放40年重點是經濟體制改革，未來就將是社會和政治體制改革作為主攻方向。中國社科院政治學研究所所長房寧7日曾提及中國政治體制改革的方向，認為需保持現有政治體制和社會的穩定，同時在政治上有序吸納新興的企業家、農民工、城市白領三大階層。

另外，央視網報道，由中央黨史和文獻研究院編寫的《改革開放四十年大事記》，已由人民出版社出版。《大事記》緊扣改革開放主題，集中記述中共十一屆三中全會以來40年間，中共帶領人民開拓進取的實踐歷程。

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