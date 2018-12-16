華為資助英大學 情報專家批「顛覆戰術」

英國廣播公司（BBC）中文網報道，華為推行的「未來種子」項目，向劍橋、牛津、曼徹斯特等大學投入600萬英鎊（5900萬港元）資助研究項目及贊助英國學生到中國。安全與情報研究中心教授格里斯（Anthony Glees）在聽證會說，這構成了國家安全問題，「未來種子」計劃「絕對是經典的共產黨顛覆戰術」，「這是軍事工業行動，這不僅僅是一個公司希望資助未來的研究，人們不明白，這具有軍事、政治和工業的意義」。

此外，丹麥最大報紙之一《政治報》（Politiken）日前報道，丹麥國防情報部門也十分擔心華為和中國政府的關係。德國《明鏡周刊》（Spiegel）則稱，德國聯邦資訊安全局對各國要求抵制華為表達懷疑，還說他們沒有證據能證明華為使用自家設備為中國進行間諜活動。

華爾街日報：華黑客襲美海軍外判商

另據《華爾街日報》引述美國官員及安全專家稱，中國黑客在過去一年半中多次攻擊美國海軍外判商的網絡系統，以及擁有軍事實驗室的大學，曾竊取涉及美國潛艇使用的超音速反艦導彈資料。美國海軍已下令對網絡安全漏洞進行評估。報道指，襲擊的IP來自海南省，且使用了中國黑客慣用的襲擊工具。中國外交部暫未回應事件。