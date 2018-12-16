引渡孟晚舟 美加：尊重法治 環球時報：中國後手牌很多 籲加勿捲紛爭

美卿：不用孟做貿戰籌碼

路透社報道，蓬佩奧和美國國防部長馬蒂斯與方慧蘭（Chrystia Freeland）和加拿大國防部長石俊（Harjit Sajjan）昨日在華盛頓進行部長級對話，會後召開聯合記者會。方慧蘭表示，孟晚舟案是今次對話討論議題之一，雙方同意引渡程序不應受政治影響。方慧蘭還多次強調，加拿大是法治國家，孟晚舟的權利會獲得應有尊重，加拿大的司法程序不會涉及政治。蓬佩奧也說，美國在尋求引渡孟晚舟時「全程所有步驟都會尊重法治」。蓬佩奧稱，不能接受北京非法拘留兩名加拿大公民的做法，呼籲中方立即放人。他還表示，美國不會在與中國的貿易談判中，用孟晚舟做籌碼。此前美國總統特朗普曾對路透社稱，如果有利於中美貿易磋商中取得好的成果，他會干預孟晚舟案。

加國旅遊部長取消中國行程

加拿大旅遊部長祖莉（Melanie Joly）原定於下周到中國參加17日至20日舉行的「2018中加旅遊年」閉幕活動，昨日正式宣布取消行程。加拿大總理杜魯多上周五（14日）受訪表示，加駐華使館正尋求探視加籍商人邁克爾（Michael Spavor），相信很快將會獲准。杜魯多指出，「我們也試着找出原因、試着向中國表明，這是不可接受的」。杜魯多還重申加拿大司法獨立，他不能干涉孟晚舟案，他本人介入不會有效果，反而會有反效果。杜魯多還表示：「全球兩個最大經濟體中國和美國相互爭鬥、貿易戰不斷升級，卻對加拿大造成意想不到的後果，還可能對全球經濟造成影響，我們非常擔心。」

《環球時報》昨日發表社評〈法律的事，加拿大拉美國幫腔有何用〉，批評「加拿大積極作了美國的幫兇，現在是渥太華需要反思的時候，而不是指摘北京」。社評指，美加一邊美化對孟晚舟的扣押，一邊高聲指摘中國依法審查兩名加拿大人「非法」，「這樣的傲慢無理是破壞國際秩序最危險的癌擴散」。社評還稱，如果要擴大事態，中國的後手牌有很多，希望加拿大應當確立「盡量不捲入中美紛爭」的路線，並且找到實現這一目標的智慧。