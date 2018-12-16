改行經紀憶昔日瘋狂 想重操舊業

兩年前「一天賣出十套八套」屬閒事

十個月前，30歲的梁小姐還是燕郊地產經紀的一員，有7年的從業經驗的她熟稔燕郊、大廠、香河的大小樓盤。在聯通北京和燕郊的京榆大街，鱗次櫛比的地產經紀公司已沒了兩年前的那種門庭若市的繁榮，不少地產舖中午11時還未開門。

回憶起兩年前，梁小姐感歎遇到了好時候，「那時候這條大街上買樓的人比比皆是，擁擠得一塌糊塗。一個經紀一天不賣出去十套八套，那都算沒本事。但是去年限購開始後就不行了。」

梁小姐稱，去年初北京宣布城市副中心將在年底啟用，正是燕郊樓價炒得最高的時候，「二手樓都三四萬一平米，還有不少業主在最後過戶前反悔停止交易。因為樓價一天一個價，有時候一天漲幾百一千是常態」。但是限購後，「現在燕郊的二手房價格降到（每平方米）兩萬多都沒人買，一來『剛需』們都在觀望樓價還是否有下降空間，二來投資者們也不希望自己賠本賠太多，大家都這麼僵持着，我的很多同事都跟我一樣改行了。」

抖音短片賣樓 遭住建局要求刪除

但梁小姐坦言見到市場回暖，使之又萌發了重回地產行業的念頭。不過梁小姐的前同事楊小姐則稱，當地政府針對地產禁售政策並無放鬆，「我們前幾天開盤商住公寓房，同事在朋友圈還有抖音裏面發小視頻都發瘋了，但是被住建局發現了，我們（發展商）還被約談了，要求刪除所有的相關視頻」。