公務員不想穿城通勤 發展商製造緊張

稱一手樓難求 「不搶就沒了」

兩個月以來，蘇先生和同事利用周末時間走訪了廊坊的燕郊、大廠、香河（通稱「北三縣」），甚至連更遠的承德灤平亦被列入考察範圍。所到之處，售樓部工作人員都稱當地批地愈來愈難，不僅需要當地國土部門的批文，還需徵求北京或通州同意，現樓一手樓買少見少，「再不搶就沒了」。北京大學國際關係學院博士生王裕慶兩年前在大廠買樓花時，當地樓價僅約每平方米6000元上下，剛剛收樓的他稱，現時價格已是每平方米1.2萬至1.8萬不等。

北京清理僭建 帶旺租盤

京津冀一體化、北京六號線東延、高速公路網的規劃，都成為售樓小姐推銷新盤的重要說辭。此外，北京從去年起清理僭建和非法出租屋，也為環京租盤帶來客源，因此帶動投資客入場，一名楊姓售樓小姐稱，「前幾天有一個北京的律師買了一層的小型公寓。去年燕郊清理了很多存在安全隱患的非法出租公寓，租房市場肯定有很大的需求，未來地鐵通到燕郊這邊，房租肯定能跟通州那邊差不多能到每月3000多，到時候以租養貸都夠了」。

遼寧籍的常先生在北京通州經營士多店多年，女兒已到了上學年齡，他一直想在燕郊買一套位於較佳校網的單位，但此前他聽說當地戶籍已被「凍結」多年，除工作調動、考試入編以及婚姻遷戶之外概不受理，即無法透過買樓轉入戶籍、女兒也無法報讀當地學校，他只能繼續觀望，「早有小道消息說燕郊未來會劃歸北京管理。現在北京副中心已經啟用了，看來事情多少有點影子」。