層壓推銷煽動上街 主犯囚17年 涉案金額逾千億 近600萬人參與

罰款1億 9被告判囚1年半至10年

據雙牌縣人民法院官網消息，經法院審理查明，2013年5月，被告張天明註冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司，2016年3月起，張陸續招募另外9名被告燕吉利、劉力華、黃榮權、董健、劉海、廖雄雲、陳清勁、方同松、劉韓望加入，開發「善心匯眾扶互生系統」，再以「扶貧互助」為名，用高額回報為餌，在全國各地發展會員、騙取財物，要求參加者以繳納300元購買「善種子」的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，以「下線」數量作為收益依據，且會員收益全部來源於後期會員投入的資金，並無實體經濟支援。截至案發時，參與人員共598萬餘人，涉案金額1046億餘元。

煽動600會員阻礙執法 擾亂秩序

在內地警方對「善心匯」立案偵查後，張天明還通過其公司微信群煽動600餘名會員於2017年6月9日、10日兩天，先後到公共場所拉橫額、喊口號，提出違法要求，抗拒、阻礙公安執法。

雙牌縣人民法院認為，被告人張天明等10名被告的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，社會影響惡劣，情節嚴重。張天明還犯聚眾擾亂公共場所秩序罪，兩罪併罰，判處監禁17年，並處罰金1億元（人民幣，下同）；其他9名被告分別判處1年半至10年不等的刑期及數量不等的罰款，非法所得上繳國庫。

此外，去年7月24日，數萬名「善心匯」投資者從全國各地趕往北京豐台大紅門，意圖北行至中南海示威，要求當局釋放張天明。北京警方出動千餘警力，最終將人群攔截並驅散，被認為是繼1999年4月法輪功包圍中南海以來最大群體事件。

逾萬投資者欲中南海示威 遭警驅散

當晚，北京各派出所以及街道辦均接到命令，調查對轄區居民，若有外地來京者和本地居民參與上述聚會一概帶走調查，部分重點區域的屋苑還組織夤夜巡邏。