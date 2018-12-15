駐京周記：北京地價5年首跌 ／文：鄭海龍

北京去年3月執行嚴格限購，影響樓市交易，政府還為保障低收入人士，對一些住宅實行限價，或是推出共有產權住房等。所謂限價即由政府拍賣土地時便限制了樓價最高紅線；共有產權住房則是由政府和業主共同持有，旨在限制單位二次轉售後價格失控。

土地流拍宗數遠高去年數倍

作為一線城市之首，北京的地產一直被認為最具投資潛力，土地亦是炙手可熱的重要資源。曾經的北京市國土局交易大廳，每到土地拍賣，交易室內便被各家發展商代表擠得水泄不通，有北京行家曾向記者形容當時的瘋狂，「（交易廳）根本擠不進去，媒體記者也只能通過場外的大屏幕，看到廳內發展商頻頻舉牌之下，屢屢誕生的地王」。但這一情况現在有所改變，據指現時參加土地拍賣的發展商入場前都心懷明確「紅線」，一旦競價超過便不再舉牌。值得注意的是，今年前11個月，北京市累計供應住宅用地僅佔全年計劃的70%。這意味着即便縮小供地數量，仍難以增加發展商拿地規模。而保障性質住房，因壓縮了發展商的利潤，加之多位於遠郊區縣而被發展商集體杯葛，這也不能不引起重視。

政府制定相關保障性住房政策，本意是「大庇天下寒士俱歡顏」。但近年來瘋狂上漲的樓價已令各發展商們胃口大開，對於油水不足的項目則懶去經營。雖然流拍的土地可以再度估價進入市場，但如何令發展商擔負起必要的社會責任，亦應為政府所考慮和引導。

明報記者 鄭海龍