民進黨主席補選 僅兩人競逐

中央社報道，民進黨內原本要推桃園市長鄭文燦任主席，該黨立法院黨團幹事長李俊俋喊出的「中生代接班」後來成為共識。不過，熱門人選之中，無論是在九合一中連任成功的鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安等，還是連任失敗的台中市長林佳龍、輸掉綠營票倉高雄的陳其邁，都無意參選。

學者：蔡英文仍掌實權

鄭文燦、林智堅、陳其邁及卓榮泰等人前晚開會討論後，敲定由卓出選，因他是行政院長賴清德的左右手，熟稔政策，且新潮流系也可接受，與總統府、行政院及民進黨內互動良好。卓榮泰昨日下午在鄭、林、陳等不同派系中生代陪同下登記。另據《中國時報》報道，卓說，最近聽到「台灣有個最大黨叫『討厭民進黨』」的說法，強調最重要的不是民進黨需要什麼黨主席，是台灣需要什麼樣的執政黨，未來要團結、和諧，全力協助執政團隊。

中通社引述台南大學行政管理學系教授馬群傑稱，很多熱門人選迴避參選是因不看好這次補選，認為當選後馬上要面對2020年大選，該職非常敏感，爭議又大，特別是蔡英文仍掌控「實權」，黨主席沒有多少可以發揮的空間。馬群傑說，民進黨內部十分清楚，這一任黨主席最大責任是扮演各派系間協調角色，難有個人發揮空間和影響力，沒有參選的各方人士目前都在靜靜地觀察比該職影響更大、更有實權的位置。