中國停加美車關稅3月 特朗普：將達大交易

以「言而有信 言行一致」為前提

財政部昨日宣布，對美國28個稅目商品暫停徵收所加徵的25%關稅，國務院關稅稅則委員會決定明年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件，暫停加徵關稅3個月，涉及211個稅目，稅率由5%至25%不等，當中汽車稅率將從40%恢復至15%。公告稱，加徵關稅是反制美國的「被迫之舉」，希望中美「以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致」為前提，朝取消所有加徵關稅的方向加緊磋商。此外，彭博社引述兩名知情人士稱，美國將宣布按中美元首共識，正式延後對價值2000億美元的中國輸美貨品調高關稅，將關稅由10%調升至25%的時間由明年1月1日延後到3月1日。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周四向彭博電視表示，「他們（中國）已經開始採取一些非常早期、非常初步，但非常受歡迎的舉措」，但中方還需要採取更多措施來結束目前的貿易僵局，但美國預計中國不會完全滿足特朗普政府的142項要求。

《環時》暗示「中國製造2025」可調整

針對美媒指中國正在起草「中國製造2025」替代方案，《環球時報》昨日發表社評指，作為中國主權內的事務，「我們是可以完全不理會美國態度，專注於自我決定的，然而中國深度融入全球化，中國的利益與美國等西方國家的利益有了相互協調的更多現實需求，擴大共同利益成為中國在對外開放環境中不斷前進的重要方式。這也是中方重要的一個思考角度」，暗示方案可能確實有變。