駐加大使：拘孟晚舟是美政治追殺 加稱已探視被捕前外交官

以美「棱鏡」作反例

駐加大使盧沙野的署名文章〈我們不希望看到加拿大走上背離公平正義的道路〉說，「五眼聯盟」國家（美、英、加、澳、紐）一口咬定華為威脅其國家安全，卻從未拿出證據，「僅憑其所謂的『推測』，在社會上散佈恐怖氛圍，誤導民眾」。他用美國國家安全局的監控計劃「棱鏡」（PRISM）為反例，稱「要說誰對別國的安全造成最大威脅，可以了解一下棱鏡門事件。當有人指摘中國的華為公司時，他們應該拿鏡子照照自己」。

盧沙野稱，上述國家還是在用陳腐的冷戰思維看待中國，始終把中國共產黨領導的社會主義中國視為「異類」；孟晚舟被拘押事件不是簡單的司法案件，而是有預謀的政治行動，是美國對一家中國高科技企業的「政治追殺」。文章亦批評加拿大，在孟晚舟並未受到任何加國法律指控下就對其拘押，「這不是司法獨立，而是司法不公」，「那些指摘中方拘押有關人員以報復加方拘押孟女士的人，應當首先反思加方的所作所為，以雙重標準對中國謾罵是無恥和虛偽的」，「加拿大本來在廣大中國人民心目中有着很好的國家形象，但加方此次做法讓中國人民寒心。」

「加拿大鵝」推遲北京開店

有記者問及，中方在加拿大駐華使館外增派了警力，是否是由於考慮到社交媒體上有抵制加拿大商品的呼聲？陸慷稱「沒聽說你講的情况」，但「你的聯想可能有一定的道理。加拿大政府根據美國意願拘押中國公民孟晚舟女士的錯誤行徑，確實在中國社會引起了廣泛的憤怒」。同時，著名羽絨服品牌「加拿大鵝」昨日在其官方微博宣布，原定於今日（15日）開業的北京三里屯旗艦店，因「施工」原因推遲開業。

美學者：或有人阻化解貿易糾紛

此外，美國紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）在其博客撰文，指中國把境內加拿大公民當作報復對象，再次展現中國慣於濫用刑事司法。

孔傑榮認為，加拿大政府內部「無論是誰同意美方逮捕要求，現在可能很後悔」，通常加拿大不太可能拒絕引渡請求，但部分律師可能主張本案政治性質大於法律，不適合引渡。孔傑榮又指，美國政府內部亦不排除有人蓄意阻撓美中化解貿易糾紛。

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