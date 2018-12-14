美駐港總領事：貿易磋商將達公平雙贏

唐偉康昨日為香港海事博物館新展覽「花旗飄洋：1784至1900年遠航來華的美國商人」揭幕，他指美國駐港領事館由1843年設立之初就是為了促進貿易，一直到今天亦如是。貿易推進兩國社會穩定繁榮發展，相信中美團隊可達至公平、雙贏的結果。

專家：90天期限僅可「降溫」

曾任美國談判代表的韓禮士基金會駐香港研究員奧爾森（Stephen Olson）則認為，中美元首會晤後訂立90天的期限，雖然可以「降溫」及為下一步談判作準備，但現時的中美貿易問題是過去十幾年積累下來的，不可能在90天內解決。他認為，中美爭端核心在於體制，現代國際貿易是建立在西方體制上的，中國加入到國際遊戲規則中必然發生摩擦，「中國長期以來是中央規劃經濟，這一點不會改變」，而中美雙方都需要時間適應、妥協，「美國必須要接受中國永遠是中國，中國不會成為美國（體制）」。

前國務院參事：拘孟晚舟開壞先例

曾任國務院參事的全球化智庫創始人王輝耀則稱，他對90天談判感到樂觀，稱中國已經有很多做法正在改善，雙方團隊有智慧、有勇氣解決眼下問題，「現在中美貿易中的結構問題，雙方應該各自承擔責任。中國對美出口的很大部分是跨國企業在中國生產的產品，當中也有不少美國企業，但現時貿易戰的後果仍由中國承擔」。他希望不要再有像華為孟晚舟案這樣的「干擾」，「如果企業做法不對，可以制裁企業，但是拘押孟女士的做法觀感不佳，也開了一個很壞的先例」。

明報記者