中央經濟工作會議19日召開 改革開放紀念大會後 料推新政

消息：GDP目標向下微調

3名北京消息人士對本報指，中央將在12月18日在北京人民大會堂隆重召開紀念改革開放40周年大會，國家主席習近平屆時將講話，宣布中國進一步推進改革開放措施。消息人士更稱，之後3日將召開中央經濟會議，為了提振信心，中央將推出多項激勵政策，明年的GDP增長目標則也將向下微調，以釋放不追求增速、而追求「高質量發展」的信號。此外，由於大會是在中美貿易戰的背景下進行，預計也會包括應對貿戰的內容，但不會點名美方，而是向整個國際社會的喊話，且會強調進一步對外開放、增加外資股權比重、保護知識產權等，而具體開放的重點行業則有待屆時公布，服務業將是重點之一。

今年「有效應對外部環境深刻變化」

昨日，中共中央政治局召開會議，分析研究2019年經濟工作，由習近平主持。新華社報道，會議認為，今年各項宏觀調控目標「可以較好完成」，「有效應對外部環境深刻變化」；而做好明年經濟工作，要繼續打好「防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治」三大攻堅戰，又重提「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」的「六穩」要求，目標是「為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年」。

會議還指，要「辯證看待」國際環境和國內條件的變化，繼續抓住並用好重要戰略機遇期，堅定不移辦好自己的事，「要保持戰略定力，注重穩紮穩打」，努力實現最優政策組合和最大整體效果。

兩會議揭端倪 料提擴內需

在中央政治局會議召開前，還有兩次會議透露了經濟工作部署端倪，一是12月11日中共中央在中南海召開黨外人士座談會，聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。習近平在座談會上強調，明年「要更多採取改革開放的辦法，更多運用市場化、法治化手段，不斷取得更紮實的成果」；二是12月12日，習近平會見出席「2018從都國際論壇」外方嘉賓，指出「改革開放這一關鍵抉擇堪稱第二次革命」，「中國仍然是世界上最大的發展中國家，讓老百姓都過上好日子是我們努力的方向，也是中國經濟的重要潛力所在」，隨着收入水平提高，中國人民對高品質生活的追求會帶來更多的消費需求，預示擴大內需仍是下一步工作重點。習近平稱，「中國的改革開放譜寫了輝煌的歷史篇章，下一個40年也必將有讓世界刮目相看的新成就」。