展望．貿易戰：指港處夾縫百年 最叻走位化危為機

稱港稅區世貿認可 毋須過慮美報告

訪問唐英年之日，是國家主席習近平與美國總統特朗普會面前一天，「晚宴後出來，各自表述，大家互說勝利，不要反枱，已經是最好的結果」。身為政協常委，所料非虛，中美同意貿易戰停火90天，但美國國會轄下委員會建議將香港與內地視為同一關稅區的問題，仍如刀懸頸上，「國會不是行政機關，我們不需要太過擔心，當然也不可以輕視美國行政機關會否以此作籌碼」。他解釋，香港獨立關稅區地位由《基本法》訂立，獲世界貿易組織認可。除非美國推翻世貿決議，否則香港獨立關稅區地位不變。

不過，唐英年預料，香港仍會受貿易戰牽連，呼籲港商「不能低估對我們的衝擊，做生意，傾向保守一點」。他以港人過往經歷為例，既接軌國際社會，又背靠內地市場，並舉出「深港通」、「滬港通」等措施，稱既對國家有作為，也惠及本地經濟。「香港人，過去百多年，都是處於夾縫地位，我們好Limbo，最叻的，是走位，化危為機。」