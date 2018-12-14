西北首個外商 織廠運作受制哈密瓜 最憂航空安全 唐英年：赴疆與父分機坐

明報記者 李以莊

爺命父北上 「虧了當孝敬我」

唐家是江蘇無錫望族，唐英年的爺爺唐君遠經歷辛亥革命、國共內戰、文革都沒撤資，秉承「實業興國」的唐家家訓（見另稿）。根據《唐翔千傳》，居港的唐英年父親唐翔千在1973年、中國尚未宣布改革開放時，已率香港紡織界代表團赴滬，後來應父唐君遠之求投資大陸：「如果虧了錢蝕了本，就算是孝敬我。」至1975年，負笈美國的唐英年暑假回港，唐翔千如唐君遠一樣，懇請主修心理學的長子接手家族生意。唐英年憶起父親曾說：「你走向學術，不如幫我，大陸改革開放，我顧不了兩邊。」唐英年其後北上，去廣州交易會、在深圳設針織廠，也去新疆。

衛生標準不同 「掃完仍覺污糟」

改革開放之初，港商的足迹不外乎「北上廣」等大城市或沿海地區，雖說未發展，但始終也是城市，但唐翔千選擇了新疆，是首個開發大西北的外商。1979年，唐翔千獲華潤公司搭線到新疆考察，在當地人請求下，決定斥資1000萬元人民幣設毛紡織品公司。唐英年說：「早知道內地什麼也沒有，有心理準備，不會『好震驚』。」唐憶述，當年甫抵埗烏魯木齊，「一片黃沙，什麼也沒有」，從機場45分鐘車程到達廠房，「當時我要求乾淨，但工人每每掃地後仍然污糟」。及至參觀員工宿舍，大開眼界：「他們乾淨的水平和我們截然不同，他們宿舍沒有抽水馬桶，環境惡劣」，才明白為何員工對他的指令不明所以，「他（員工）說 （工場）地板比我們飯桌更乾淨」。

民工缺勤「去摘瓜」 卡車拒載「要運瓜」

衛生以外，其時新疆人亦無市場經濟觀念。農忙時，大批民工不見了，「去收成哈密瓜」；要把貨品運到深圳，預先訂好的卡車卻拒載，「要運哈密瓜」；唐英年邀外商到來參觀，新疆人文化不奉茶，奉當地名品，賓客肚瀉，「多吃了哈密瓜」，卻不是水果骯髒，「太好吃，一日5餐吃水果，腸胃受不了」。唐英年則無恙，「我忍得住口」。

包機睹工程師敲引擎 父子面面相覷

除了水果，交通亦是問題。「腳踏實地」是唐家要子女念念不忘的訓語，原來「不着地」的經歷曾困擾兩父子。唐英年說，當時去新疆，從香港飛北京再轉飛烏魯木齊，「很多時沒接駁機，要留一晚，可見沒有市場經濟概念」。被問到會否擔心安全，「哈……」唐英年悶笑一聲，「如條件許可，我和爸爸必分開飛機坐……有擔心的。」續道因由：一次邀商界朋友參觀廠房，包了兩架飛機，乘接駁車往停機坪，車上看見「幾個工程師在其中一架飛機的引擎上，不停看着引擎，又敲、又打，然後看着搖頭，我問老竇︰『我和你，誰坐該班機？』」兩父子面面相覷，「結果我向爸爸說『我坐吧』」。

英公司揶揄僻壤拒合作

根據《唐翔千傳》，唐家投資新疆時，曾遭英國羊絨公司揶揄當地「地方荒涼，交通不便」，拒絕合作，然而唐翔千堅持投資，公司包攬牧羊、採毛、紡織、染色等所有工序。至1989年，紡織廠稅前盈利達1.5億人民幣，1998年更在時任總理朱鎔基同意下於深交所上市。2009年，新疆政府重組公司，引入新投資者，並於2013年完成重組，保留毛紡織事業，並進軍礦業。唐家功成身退，已出售了所有股份。

作為中國改革開放的「領頭羊」之一，唐英年形容，改革開放「對港人是一生人中只有一次的機遇」。如今國門大開，1978年港商有經驗、有資金、有市場，北上扮演指導者，「今天內地，這3樣東西，全部都有」。港人失去競爭力，但制度尚能與世界接軌，於專業服務、金融服務、法律框架方面都較內地健全，但唐英年建議港人不能續食老本︰「世界不停改變，不可以停留，港人有優勢，但也要與時俱進。」