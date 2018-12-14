北京聞風﹕對台新方略 明年元旦宣布

最近6年，中共中央總書記習近平於不同場合提出了一系列對台新思想、新主張，十九大報告多處涉台，強調反「獨」促統。從時間節點看，上接改革開放40周年，同時世界格局深刻變化，台海出現新情勢，正是盤點經驗啟示、宣示對台政策的上佳時機。

與改革開放同步 世界格局變化成上佳時機

梳理過去，北京的紀念是慣例，20周年召開了座談會，時任政協主席李瑞環出席，30周年的座談會規格更高，時任中共中央總書記胡錦濤發表了講話。近期，40周年紀念活動已在兩岸四地陸續登場，香港「先聲奪人」於11月中旬舉行了紀念大會。相關報道、紀念文章也頻頻見諸報端。

在兩岸關係史上，《告台灣同胞書》是一份分量極重的綱領性文件。由全國人大常委會發表的文告，近乎與改革開放同步，標誌着對台方針政策從「武統」向「和統」的重大轉變。文告強調「堅持一個中國的立場，反對台灣獨立」，「是我們共同的立場、合作的基礎」，呼籲兩岸「盡快實現通航通郵」，「發展貿易，互通有無」。這一系列主張，實際上承接了毛澤東、周恩來有關和平解決台灣問題的想法，構成了鄧小平「和平統一、一國兩制」基本思想。

40年來，台海波瀾起伏。1987年隨着開放探親，兩岸交流一發而不可收，兩岸關係屢有突破，也曾遇到低潮和危機。經由不懈努力，《告台灣同胞書》首倡的「三通」，已在2008年12月成為現實。刻下，兩岸又到了一個關鍵節點。世界面臨百年未有之變局，大陸綜合實力今非昔比，台灣民意發生重大變化，「美國因素」更趨複雜棘手。

在大陸智庫學者看來，一個中國原則和「九二共識」始終是兩岸良性互動的基石，「融合統一」的大勢已不可逆。北京勢將隆重紀念《告台灣同胞書》發表40周年，鄭重宣示新時期對台方略，強調兩岸同屬一中、厚植共同利益、深化民間交流、絕不容忍「台獨」。

鍾鳴九