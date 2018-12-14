台公投檢討：不得涉人權事項

可不與大選同日 增安排彈性

中央社報道，中央選舉委員會代理主任委員陳朝建昨出席台立法院內政委員會的「2018年中華民國全國性公民投票實施後，公民投票法內容是否應予修正」會議，陳朝建表示，汲取11月地區選舉綑綁公投的經驗，建議7項修改，包括調整公投法準備時間。目前公投法規定，公投案公告成立後，會在1至6個月內舉行投票，期間撞上「全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」。中選會提議將「應」改為「得」，即可以不與大選同時舉行；中選會建議，投票準備期由「1至6個月」整為「4個月至8個月」或「3個月起至6個月」等，以增加公投投票彈性。

由於本次公投中的反同性婚姻議題被指違反基本人權，陳朝建表示，日後會排除限制或剝奪基本人權的公投事項權。他表示，其他修訂包括減少公投案主文字數，限於30字內，令其簡潔易懂；而針對此前出現的假連署，擬規定提案人名冊須附身分證副本、連署人名冊應一次過提出，防止死人連署。此外，還有公投投票日不得作宣傳等。

公投主文不得超30字 倡簡潔易懂

上月舉行的公投投票結束後，部分民眾投訴投票站內仍有公投宣傳品、「邊投票、邊開票」等情况。陳朝建表示，剛結束的選務工作是最高挑戰，中選會事前規劃不周。他為民眾大排長龍投票致歉，強調將深切檢討，以最快速度提出公投法修正案。