華拘第二名加拿大人 涉危害國安 「朝鮮通」丹東被捕 與金正恩多次見面

辦「交流協會」 原定去首爾旅行

加拿大環球新聞電視台（Global News）報道，被遼寧丹東安全部門拘捕的加國公民是專門從事朝鮮旅遊的「長白山文化交流協會」創始人邁克爾（Michael Spavor）。他居住在遼寧丹東市 ，長期往來朝鮮，多次與最高領導人金正恩見面，兩人關係密切，邁克爾甚至獲邀近距離觀看朝鮮閱兵。邁克爾也是促成NBA球星「小蟲」羅德曼訪問朝鮮的功臣之一。另據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）披露，不久前，邁克爾的公司剛剛將一批遊客和冰球運動員送往朝鮮，他原計劃本周到首爾旅行。邁克爾還不時接受傳媒訪問，分析朝鮮半島局勢。

方慧蘭在記者會上透露，繼康明凱於12月10日被拘後，另一名公民稍早前也已與加拿大官員聯繫，稱自己「接受了中國政府的訊問」，但之後就無法聯繫上，「我們正在努力確定他的下落，也已向中國政府提起此案；我們與他的家人正在保持聯繫。」方慧蘭也談及在中國被捕的國際危機組織東北亞資深顧問康明凱，稱他在外交部任職多年，包括總理杜魯多、自己和許多媒體都和他相識。方慧蘭說，任何加拿大人被捕，對政府來說都是非常重要，一定會持續關切。她昨日已和中國駐加大使及康明凱的家人會面，並向中方要求允許加方行使領事探視權，了解實際情况。

中方稱已通報 加方要求探視

據遼寧省委宣傳部主辦的東北新聞網13日從有關部門證實，加國公民邁克爾，因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，於12月10日被遼寧省丹東市國家安全局依法審查。北京的《新京報》12日亦從有關部門獲悉，康明凱因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，於12月10日被北京市國家安全局依法審查，兩案都正在審理。

外交部發言人陸慷13日證實，依據中國有關規定，北京市國家安全局和遼寧省丹東市國家安全局分別於2018年12月10日對康明凱和邁克爾依法採取強制措施。陸慷稱，北京市國家安全局和遼寧省國家安全機關已分別向加拿大駐華使館通報了有關情况，目前上述2人的合法權益得到保障。在被問及「康明凱和邁克爾被拘是否與華為孟晚舟一案有關」時，陸慷強調，中方是依法、依規採取行動。

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