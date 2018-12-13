第三方：超微產品未見中國間諜晶片

路透社報道，第三方審計公司Nardello & Co消息人士表示，公司審閱超微公司（Super Micro）文件及測試軟件、設計的檔案、製造中的主板樣本、已出售給蘋果公司及亞馬遜公司的主板產品，結果顯示沒有發現任何「監控和數據盜取晶片」的證據。

超微總裁促彭博撤回報道

超微公司周二致信給客戶，強調第三方審計公司調查沒有發現旗下產品遭植入「間諜晶片」，超微公司的台灣籍總裁梁見後表示，公司確保產品的完整性及可靠性，外判工作亦有超微公司員工在場測試，過往未收到任何政府、客戶投訴裝有惡意晶片。他表示，彭博報道對公司造成損失及客戶擔心，要求彭博採取行動，撤回早前涉及「間諜晶片」的報道。

《彭博商業周刊》今年10月引述17名消息人士報道，解放軍已滲透超微公司，在超微生產數據中心設備時，將微型晶片安裝在設備中，協助中國政府竊取知識產權和商業機密，蘋果和亞馬遜系統受到影響。兩間公司隨即發表聲明，否認事件，稱沒任何證據顯示惡意晶片存在。