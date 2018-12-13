名攝影師盧廣喀什被捕 國際促放人 知情人：料與記錄去極端化有關 妻證接警通知

污染愛滋等題材作品 獲多個獎項

盧廣是浙江永康市人，現年57歲，1998年被授予「中國攝影家協會德藝雙馨優秀會員稱號」。盧廣的作品記錄了包括中國生態污染、吸毒、愛滋病等社會問題；其作品《愛滋病村》2003年曾獲得世界新聞攝影比賽金獎、《關注中國污染》於2009年獲第30屆尤金史密斯人道主義紀實基金攝影獎等國際知名獎項。盧廣持有美國綠卡，近年常住在紐約，但他經常返回中國採風、拍攝紀實攝影作品，而且題材較為敏感。

入疆疑被國保帶走 上月初失聯

目前身在紐約的徐小莉稱，盧廣應新疆攝影界朋友的邀請，10月23日進入新疆交流業務；10月31日，盧廣進入南疆喀什，11月3日失去聯繫。徐小莉說，盧廣是在喀什被當地「國保」（國內安全保衛警察）帶走的。

最近一段時間裏，「疆獨」活動活躍的新疆喀什地區等地，建立起官方稱之為「職業技能教育培訓中心」的設施，被海外傳媒稱為「再教育營」；因許多維族人士被指遭「強迫」送到中心接受「再教育」，也惹來批評。目前暫時未知盧廣進入喀什是否與新疆推動「去極端化」及建立「再教育營」有關。

另一同行者亦被帶走

徐小莉表示，警方沒有給出更多信息。另一名與盧廣一同被帶走的人士，也沒有更進一步的消息。據熟悉盧廣的內地知情人稱，盧廣被逮捕，應當與他試圖以圖像記錄新疆在「去極端化」的一些做法有關。

盧廣被扣押後，引起國際組織關注。美國之音指，保護記者委員會與無國界記者組織等國際團體呼籲中國當局釋放盧廣。

美記者組織致函美大使促放人

無國界記者組織表示，「中國政府有責任保護記者的安全和行動自由，包括在新疆。」該組織東亞辦事處執行長艾瑋昂稱，「我們希望中國政府說明盧廣攝影師的下落。」美國全國記者俱樂部（NPC）總裁艾德尼（Andrea Edney）及旗下新聞研究所總裁柯克蘭（Barbara Cochran），12月10日聯名致函中國駐美大使崔天凱，要求釋放盧廣，並對記者在中國的安全表達關切。

對於「再教育營」，除中國官方的宣傳圖片外，外界對其內部的真實情况所知不多；早前有自稱是從再教育營出來的維族女性，在美哭訴營中的慘况。國務委員兼外交部長王毅曾表示，希望各方以更客觀及積極的角度，看待新疆事情，不要道聽塗說相信「小道消息」。

明報記者

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