滬開分店 台麵包舖兩岸不討好 陸民批獨 吳寶春稱撐九二共識 惹怒台人

被指曾言餓死也不來大陸 遭批「台獨麵包」

本月7日，吳寶春與新加坡西餅連鎖店麵包新語（BreadTalk）合資在上海開設首間「吳寶春麥方店」，吳寶春食品僅持股二成。新店試業，吳寶春卻捲入「台獨企業」風波，大陸網民翻出他於2016年言論。《民報》當時引述吳寶春表示，2010年獲得法國世界麵包個人大師賽冠軍後，世界各地投資者邀請他開設分店，包括大陸、香港等地。吳寶春表示，大陸投資人捧着鈔票找他，但他堅稱大陸市場雖然有13億，但全世界有70億，不會把眼光只看在中國。網上曾流傳他「餓死也不會來大陸」的言論。

門市絡繹不絕 受訪者：麵包好吃最重要

大陸網民在消費指南網站大眾點評攻擊「吳寶春麥方店」，批評為「賺大陸錢支持台獨包」、「台獨麵包」，此外，也有網民翻出吳寶春麥方官網上說明出現「台灣國家特色」字眼，大加抨擊。不過，大陸一般民眾則相對無感，麥方上海門市這兩日顧客也絡繹不絕，台灣中央廣播電台報道，許多人受訪都認為「麵包好吃最重要」。

吳寶春周一發表聲明，強調沒發布過「餓死也不會來大陸」等言論，支持「九二共識」。他自稱是「生於中國台灣的麵包師」、「身為中國人，是我的驕傲」。吳寶春聲明未能平息大陸網民怒火，反而激怒台灣民眾。《聯合報》報道，部分台灣發起杯葛行動，台灣網上論壇「批踢踢」網民「modjo」表示「去中國開店吧，台灣養不起你」。網民到吳寶春fb及其分店專頁留言斥責他忘恩負義。

吳寶春昨與韓國瑜一同召開記者會，韓國瑜表示，吳寶春是個只會烘麵包的麵包師傅，不懂政治，強調吳寶春的理念和他一樣，沒必要強調意識形態，會支持他，希望台灣人能做吳寶春後盾。吳寶春表示，自己是單純的麵包師傅，很享受製作麵包的過程，「榮幸很多年輕人因為我而進入到烘焙行業，有責任為年輕人創造更大的市場」。

韓國瑜撐場：沒必要強調意識形態

因提出「兩岸一家親」而遭「抺紅」的台北市長柯文哲，感嘆吳寶春「可憐啊」，稱兩岸關係應要有更多善意。蔡英文在fb表示，事件很嚴重，可見大陸以政治來扭曲經濟與貿易的活動，台灣人不會接受這種做法。中央社報道，台灣的兩岸政策協會秘書長王智盛昨表示，不論是85度C、周子瑜事件都是網民舉報，顯示大陸民族主義情緒已經到了「看到影子就開槍」的狀態，這是官方長期操作的結果，勢必引起台灣民意反感，兩岸更加對立。