34元身家買4鴨做菜 屹立38年 京首家民營飯館 開張得一味

明報記者 鄭海龍 北京報道

在翠花胡同，悅賓飯館的招牌上還寫有「中國個體第一家」的字樣。中午這裏食客如鯽，為數不多的幾張枱擠得令人幾乎難以轉身。不論是用白紙打印的無圖菜單，還是盛菜品的白色瓷碟，抑或擺放在收銀台上的算盤，都將飯館內外定格成兩個世界。食客包括有應景「嘗鮮」的遊客，更多的則是上了年紀的老北京人。浙江遊客張小姐是當日為數不多的「80後」，她從旅遊攻略找到這裏，認為菜品價格很便宜，量也很足，但確實不太符合南方人清淡的口味。

招牌菜蒜泥肘子 「毛主席吃過」

郭華是悅賓第三代掌櫃，亦是第一任東主郭培基的孫女。原籍河北的郭培基和夫人劉桂仙在1970年代到北京謀生，郭進入北京飯店做學徒，後被借調到中南海。如今悅賓飯館招牌菜「蒜泥肘子」即是當時郭培基在中南海時的原創菜式。郭華說：「我爺爺總是說『很自豪』，說這菜是毛主席吃過的。」蒜泥肘子不同於北京傳統醬肘子，沒有那麼多配料，只用葱薑和白水煮，「爺爺說那些配料說到底都是中藥，是藥三分毒，不能給中央領導吃壞了，葱利肺水，薑暖胃」。

1978年前後，郭培基調到北京內燃機廠當廚師，劉桂仙則在葉劍英元帥家中做保母幫廚。葉夫人曾憲植有一次從英國訪問回來，和劉桂仙說外國中餐館味道不如她的手藝，建議她在北京開餐館，肯定受歡迎。當時郭培基夫婦本來沒有認真打算，後來曾憲植又催了一次，才開始寫申請。

郭華說：「爺爺說開飯店初衷很簡單，因為家裏孩子多，就是為了能讓全家都吃上飽飯。」當時家中窮到只有兩張被，夫婦將自家3間平房中的一間改成飯店，買了4張舊枱和15張椅子，灶也是用烤白薯的舊桶改裝成的。

「窮剩兩張被」 開店只求全家吃飽

1980年9月30日試業那天一早，郭培基到單位請假，劉桂仙打算開火試灶，但當時糧油等原料仍然憑票供應，劉桂仙只能拿着家中僅剩的34元，買了4隻不用票的鴨子，只提供一樣菜。等郭培基中午下班回家，胡同裏的人排隊排到了胡同口。「當時大家都想去嘗嘗『第一家』，每天到了午飯和晚飯時間，門口都擠滿了人。」郭華指着一張攝於1980年的黑白照片說：「你看這麼多人，靠大門這邊牆排隊的是吃飯的，對面那一排人是看熱鬧的。」

美使館「天價」包餐 賺第一桶金

飯店初期招待過外國使領館官員，美國大使館最早提出按每個人10元的標準包餐。「那時候一個炒豆腐才一毛二，一個砂鍋白菜一毛九，一塊錢就能吃得很好，十塊錢一個人的標準太高了。」郭華說，爺爺奶奶於是設計出「貴價」包餐，仍有大約50%利潤，其後愈來愈多的使館開始到悅賓飯館包餐，郭氏夫婦很快從一窮二白，變成了北京第一批萬元戶。

初期被罵「特務」副總理派定心丸

不過，開張初期很多人不能接受，甚至在郭氏夫婦背後指點、咒罵。郭華說：「有人說我爺爺奶奶是資本主義復辟急先鋒，還有說我們是特務，說我們家地下埋的都是軍火。」悅賓飯館牆上掛着一幅沒有落款的字，上書「嘗嘗看」，「我爺爺說是北師大附中一個老師寫的，但當時大家對私營經濟都不太看得準，所以連名字都不敢署，怕日後有麻煩」。

真正使郭培基一家放下心的是1981年春節，國務院副總理陳慕華、姚依林到悅賓視察。「奶奶當時就把顧慮說了，當時領導拍着奶奶的肩膀說，我們都來了，你還怕政策會變嗎？」郭華說：「他們離開後，奶奶足足放了兩個小時鞭炮，清潔工過來打掃還不讓，奶奶說踩着才紅紅火火，從那時候飯店才算真正開起來了。」

拒絕抖音不做網紅 面臨收地問題

40年過去，作為接班人的郭華很想守住「改革開放第一家民營飯店」招牌，家族也不是沒有討論過飯店的未來，比如是否因應外賣行業發展，郭家亦曾考慮，但覺得很多菜式一旦稍涼，味道口感就大打折扣，因而作罷。「抖音曾經找過我們，想給我們開一個網紅帳號，被我們拒絕了，因為網紅沒有長久的，其實有時候我真的很想將『第一家』的招牌淡化，讓大家只單純地喜歡我們的菜。」

「培養一個廚師不容易，目前的人手也僅夠維持現狀。」郭華哥哥郭誠說，現時飯店店面的土地用途性質是「住房」，依照現時北京政策，若營業執照到期，未必能再獲續期，郭家曾問過工商部門，得到的回答是「公事公辦」，「也許證件換不下來的時候，我們也就該考慮換一個地方了，但是不論如何，我們不會離開胡同」。