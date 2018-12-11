啟國共對話先聲 江丙坤辭世享年85

【明報專訊】台灣海基會前董事長、海峽兩岸經貿交流協會會長江丙坤（圖），上周六晚在台北出席一個晚宴時，突然暈倒送院，經手術情况一度好轉，至昨日急轉直下，多重器官衰竭，江丙坤在晚間於院方取得家屬同意下拔管辭世，享年85歲。
國民黨不捨及哀悼
江丙坤上周六在台北晶華酒店聚餐時無先兆下昏迷，送往馬偕醫院後確診主動脈剝離（心血管動脈撕裂），當晚施行手術並送加護病房觀察，ETtoday新聞雲引述院方表示，江因年事已高等多重因素，不幸併發多重器官衰竭，延至昨晚7時安詳辭世。據了解，拔管前加護病房門外擠滿親友，台北市長柯文哲及前總統馬英九也曾赴醫院探視，神情凝重，不願對外多作回應。
江丙坤曾擔任國民黨第一副主席，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，對江的離世，「國民黨全黨上下同感不捨及哀悼」、「江丙坤董事長一生為中華民國貢獻付出，勞心勞力，是國人最大的資產跟驕傲，我們永遠懷念他。」
江丙坤1932年12月16日生於南投縣，曾任台灣經濟部長、經濟建設委員會主委（國發會前身）等要職，2005年3月，他以國民黨副主席身分率團訪問大陸，開啟了「國共黨對黨對話先聲」，他還兩次出席APEC峰會、促成8次江陳會談，為兩岸關係發展做了大量的工作。
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