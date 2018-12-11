啟國共對話先聲 江丙坤辭世享年85

國民黨不捨及哀悼

江丙坤上周六在台北晶華酒店聚餐時無先兆下昏迷，送往馬偕醫院後確診主動脈剝離（心血管動脈撕裂），當晚施行手術並送加護病房觀察，ETtoday新聞雲引述院方表示，江因年事已高等多重因素，不幸併發多重器官衰竭，延至昨晚7時安詳辭世。據了解，拔管前加護病房門外擠滿親友，台北市長柯文哲及前總統馬英九也曾赴醫院探視，神情凝重，不願對外多作回應。

江丙坤曾擔任國民黨第一副主席，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，對江的離世，「國民黨全黨上下同感不捨及哀悼」、「江丙坤董事長一生為中華民國貢獻付出，勞心勞力，是國人最大的資產跟驕傲，我們永遠懷念他。」

江丙坤1932年12月16日生於南投縣，曾任台灣經濟部長、經濟建設委員會主委（國發會前身）等要職，2005年3月，他以國民黨副主席身分率團訪問大陸，開啟了「國共黨對黨對話先聲」，他還兩次出席APEC峰會、促成8次江陳會談，為兩岸關係發展做了大量的工作。