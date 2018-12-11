雙城論壇料出席人數創紀錄

《聯合報》報道，李文輝表示，因上海市長應勇行程已排滿，期待下次有機會訪台。對於和柯文哲的會談，李文輝稱主要圍繞雙城論壇，對包括主論壇、分論壇的內容、簽署的協議，會後有哪些參訪行程等，做最後的探討。李文輝又認為這次來台不虛此行，看了很多，對最後議題的確定會有很大的幫助。

雙城論壇雖未登場，但台北的馬拉松賽已率先為台滬關係回暖熱身，2018台北馬拉松賽周日舉行，共有2.7萬人參賽，中新社消息，此次參賽的大陸跑手有600多人，其中有118人來自上海。

韓國瑜春節後搶訂單 不排除登陸

另外，已拒絕柯文哲邀請出席雙城論壇的國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜，將在春節後帶農漁民出境搶訂單，不排除登陸。中央社報道，國民黨市議員指出，韓國瑜不出席雙城論壇，理由應該是韓尚未走馬上任，沒有市長的頭銜談合作都言之過早，正當性不足。對於有媒體詢問綠營背景的桃園市長鄭文燦，若柯邀他，會否出席雙城論壇，鄭文燦說，城市交流不應該有藍綠的差別，又建議北京如果想要真心推動兩岸交流，不該局限在跟藍營的縣市交流。