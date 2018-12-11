深圳警膝壓女子頭 遭質疑執法不當

稱是「警告無效，徒手約束」

「微信初秋」在微博發出的圖文稱，與保安發生紛糾報警，並隨警員一起查看監控錄像，文中附有多幅她頭受傷和遭警員膝蓋頂頭的照片，斥責「敗類警察禽獸不如，竟對無辜弱女子施以長時間暴行致身心受害」。而網上短片顯示，一名警員用膝蓋壓住一女子的頭，任其掙扎發出痛苦叫聲仍不為所動。在場的友人質疑警員不應如此對待女子，警員竟喝道，「再動就告她襲警」；友人要求警員放開女子，亦被呼喝。後來警員拉扯女子的頭髮將她摔在地上，讓女子的友人將其帶出去。

影片曝光後，引起一片罵聲。《中國婦女報》引述警方通報稱，8日凌晨1時18分許，接羅湖區某酒店報警，警員到場後，得知程×（23歲）酒後在酒店大堂休息，疑被保安用手機拍照，雙方口角，經調解程女自行離開。至凌晨3時06分，酒店再報警，稱程女要查看監控錄像。警員到場告知程女與其兩位朋友，監控錄像涉及私隱，要求在外等候。警方稱此時程女推打警員，「民警在警告無效後對其進行徒手約束，在控制過程中，程某激烈反抗並踢打民警，民警遂將其控制後帶回派出所處理。」但卻沒提到以膝蓋頂頭。

警方又稱已主動聯繫程女，對其作普法教育，程女表示理解。不過，網民「紙上速評」稱，「很多現役的、退役的業內人士，包括警界大V『江寧婆婆』，也都無法理解這『膝蓋鎖喉』算哪裏學來的『徒手約束』動作？」不過，9日晚11時41分，「微信初秋」再次發微博稱，事情已得到解決，「衷心感謝羅湖警方真誠的溝通和幫助」。