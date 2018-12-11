人權日美駐華使館促停打壓 中宣部長：對抹黑要敢亮劍

李文足表示，過去3年半一直遭官方剝奪聘請律師權利，獲委任7位律師先後遭當局吊銷執照、註銷律師所等。她無法與王全璋見面，她與孩子長期遭監視及多次被軟禁。

王全璋在囚3年半 妻子籲關注

美國駐華大使館昨發文，過去一年中國信息自由、表達和結社自由情况惡化，部分新疆和西藏公民、律師、維權人士陸續遭當局拘捕、關押，大使館關注維權律師江天勇的判罪，王全璋、維權律師吳淦、藏語教育倡導者扎西文色、「六四天網」網站創辦人黃琦等人情况。大使館呼籲當局停企拘押和騷擾維權人士及其家人。

不過，昨天在官方紀念世界人權宣言發表70周年座談會上，中央宣傳部部長黃坤明卻認為，中國建立符合國情的人權法治化保障，制定《環境保護法》、《食品安全法》，糾正部分冤案錯案。中新網引述黃坤明表，必須講好中國人權故事，引導國際人權輿論，「對那些在國際上攻擊、抹黑我人權狀況的言論，要敢於發聲亮劍，駁斥不實之辭」。