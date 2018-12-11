成都秋雨聖約教會百人被捕 警要求教友簽「不參與聚會保證書」

明報記者

傳道人：打壓基督徒「新高峰」

「他們（當局）抓人只是近年來政府逼迫基督教的一個新的行動」，李英強對本報指出，截至昨日下午4時，已經超過100名秋雨聖約教會成員被捕，警方現時仍在四處搜捕他。李英強評論，內地政府打壓基督徒「算是一個新高峰」，他指出，周日傍晚6時開始，警員上門「帶走」教友，當局多以非法經營、尋釁滋事、網絡尋釁滋事，甚至是社區檢查等理由拘留教友。教會遭警方嚴重破壞，部分教友亦有心理準備面對日後更大的打壓。李英強強調，他們都是普通基督徒，不明白當局調查什麼。

教友拍照被指妨礙公務帶走

根據網上流傳的短片，大批自稱是公安局的便衣警員，在傍晚6時上門拉人，警方聲稱到此是為了執法，表示「市公安局找人，警告在場會友不能拍照」。警方又強調是按程序傳喚當事人，要求他們協助調查，表示「許多東西不該你們知道你們就不能知道，不是你來執法，是我來執法」。部分教友質疑警方行動，遭警告及拍照，再以「妨礙公務罪名」拘留他們。

秋雨聖約教會在網上發出多篇文章表示，王怡牧師及多位長老失蹤超過24小時，無從得知被傳喚理由及地點。目前當局釋放部分會友，但仍監視其情况。文章表示，成都公安局安排大批警察拘捕負責人及會友，行動甚至遠至東北，一名東北教友因幫忙編輯教會資料，遭警方以涉嫌「非法出版」拘留。

文章又批評警方利用各種手段帶走教友，包括砸門、用探照燈照射及威脅等手法。其中一位被捕教會長老蘇炳森的妻子表示，周一凌晨4時多，突然有兩位自稱教育部門的女性到其家中，先登記小孩的個人資料及表示根據義務教育法，或把「孩子弄到電子科大的附屬小學」。其中一名小學生原本到教會上課，則遭警員帶往派出所，協助調查。神學院的宿舍和人文學院的學生宿舍遭受破壞，警方帶走所有在宿舍的學生。教會樓下及教會職員家中現時亦有幾十名警員看守。

此外，警方還駐守在教會附近的社區，約談教友，又到教友家中，要求簽署「不去秋雨非法集會的保證書」，否則即被警方帶走。民族宗教事務管理機構致電教會佈道所「鄰溪樹教會」表示，昨午送上取締書，現時至少3間佈道所收到取締通知書，教會微信群及部分負責人的微信遭封鎖。非政府組織對華援助協會指出，當局在過去多個星期，不斷到教會調查，約談部分教會負責人，亦有政府官員透露，教會將被取締，叫會友不要前往聚會。

至少3佈道所收取締書 微信被封

秋雨聖約教會fb顯示，教會是一間持守改革宗長老會傳統和「中國福音化、教會國度化、文化基督化」異象的家庭教會，建立於2005年。昨日發出的最新一篇文章是「基督徒如何面對逼迫（詩篇46篇）」。

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