商辦雙城論壇 滬台辦主任抵台

「三類人」禁令破格解除

李文輝一行接近中午時抵達台北松山機場。「ETtoday新聞雲」消息，李文輝行程包括參訪台北市立美術館、大稻埕、捷運中山書街，預計今日上午與市長柯文哲會面。台北市大陸小組執行秘書饒慶鈺指出，本次上海踩線團來台，包含重要市政建設、市場改建成果等都是行程之一。值得注意的是，此行李文輝一行抵台後，兩個月前才因「三類人」禁令，以率領學術交流團名義申請來台，但被陸委會拒入境的上海市台辦副主任李驍東，也在名單之內，抵台交流。

李文輝受訪時僅稱來台就是和柯市府商談雙城論壇內容，隨後便快步上車前往下榻酒店。李文輝將短暫停留三日兩夜，11日下午離開台灣返滬。雙城論壇預計20日在台北登場，上海市由排名第一的副市長周波率團來台。

去年巴拿馬與台灣斷交並與中國大陸建交後，台灣陸委會擬禁止大陸「省級台辦」、「曾發表對台不友善言論的智庫學者」，並且慎重審核黨政軍等「三類人士」入台交流，又要求一定層級的大陸官員來台，需與陸委會進行「約晤」，導致今年來兩岸官方交流降至冰點。不過九合一選舉後，當選縣市首長均提出城市交流的要求，陸委會主委陳明通日前受訪指出，未來合乎規範的兩岸城市交流，不會特別設限。

韓國瑜忙籌組小內閣不出席

另據《聯合報》消息，對於柯文哲昨邀請高雄市長當選人韓國瑜出席台北雙城論壇，韓國瑜表示，他目前重中之重的工作是籌組高雄市政府的小內閣，以及市政的具體規劃，將無法出席雙城論壇。