老兵山東示威 定性嚴重暴力犯罪 官方指300人參與 10人涉煽動被捕

通報指老兵微信電話動員 謊稱「被毆打」

新華社報道，鍾×峰、鄭×冰、葛×高等10人參與平度退伍軍人示威活動，涉嫌觸犯妨害公務罪、故意傷害罪、聚眾擾亂公共場所秩序罪、尋釁滋事罪，遭公安拘捕。內地數百名退伍軍人於10月6日聚集平度，聲援一名當地上訪老兵及要求政府改善退伍軍人待遇。BBC中文網報道，當時大批公安包圍老兵，一度爆發小型衝突，網上流傳有人施放白色氣體，公安驅趕老兵，以及退伍軍人以棍棒、滅火器等工具襲擊公安的片段。

報道引述公安調查表示，參與平度退伍軍人示威的人士「成分多樣、背景複雜」，涉及暴力襲警、損毁車輛的人分別有妨害公務罪、尋釁滋事罪、吸毒、盜竊罪、銷贓罪、保險詐騙罪等案底。調查表示，集會主要由于×峰、欒×軍、蘭×光等人在9月30日至10月4日，透過微信及電話方式動員，他們在「十一黃金周」以「旅遊」名義前往北京，非法聚集上訪。其間，于×峰等人在社交網站聲稱「被毆打」，要求更多人聲援。官方強調，「被毆打」消息為虛假信息，示威者隨後「煽動」民眾到平度聲援。

租車購百木棍 涉暴力襲警

報道表示，10月5日起，青島、安徽、江蘇、河南等300人陸續抵達平度市人民會堂廣場示威，盧×壽、劉×禮租借一架車輛，購買105支分別長1.8米及1.2米的木棍、16個滅火器到示威現場。

10月6日，部分人涉嫌攻擊警方、利用木棍打爛大巴車窗及向車箱噴射滅火器。合共34名公安及民眾受傷，部分警員呼吸困難，其中一名青島市公安局幹部頭部受傷、兩根肋骨及肩胛骨骨折。一名治安分隊隊長腦部出血，中樞神經嚴重受損，構成重傷二級。平度市居民生活受困擾，多間超市、商場停業，經濟損失達820萬元人民幣（約931萬港元）。

公安強調事件是「極少數不法分子藐視國家法律、挑戰執法權威」，為一次有組織、有策劃、有預謀的嚴重暴力案件。

公安：極少數不法分子藐視法律 有組織預謀

內地官方數字估計，全國共有5700萬名退伍軍人。近年時有退休軍人示威發生，2016年近1000名退伍軍人身穿迷彩裝集結北京國防部軍委總部八一大樓，今年6月江蘇省鎮江市爆發3次退伍軍人示威、河南漯河一名「軍嫂」被當局行政拘留，觸發各地近4000名老兵聯署示威。負責處理退役軍人事務的退役軍人事務部今年4月16日在北京掛牌，但部分老兵反映地方沒有相應部門，實際作用不大。

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