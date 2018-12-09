鷹派學者建言 美艦再闖南海就撞沉

稱台海局勢緊張只會加快「武統」

據環球網報道，南京大學南海研究協同創新中心執行主任朱鋒指，東盟國家對南海主權申索的「法律化」的操作與推動並沒有發生改變，認為同中國現處「蜜月期」的菲律賓未來肯定會同中國再提仲裁問題，此外美國在南海的行動亦變頻繁，「奧巴馬任內，美軍艦在南海『自由航行』只有4次，但特朗普上台至今已有9次，此外也出現多國化態勢。」

原南京軍區副司令員、中將王洪光表示，中美關係在經濟、政治、軍事等互為敵對，對美國來說，台灣總統蔡英文是最好的抓手（着力點），「所以台灣海峽很容易發生衝突，只是大小而已。」海洋安全與合作研究院院長戴旭則認為，台海局勢緊張只會加快「武統」。至於美國的「航行自由」行動，戴旭則指是對中國的挑釁及對主權的干涉，「中國軍艦攔美艦時很多人害怕，我不知道害怕什麼。我當時跟他們（海軍）說，美國軍艦再到這個地方，建議兩條軍艦，一條攔住它，一條撞沉它。在我們的領海，不允許美國的軍艦橫行。」