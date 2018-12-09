鷹派學者建言 美艦再闖南海就撞沉

【明報專訊】《環球時報》2019年會8日在北京召開，多名前軍方高層及國際關係學者均表示未來南海及台海形勢不容樂觀。軍方鷹派人物、原南京軍區副司令員王洪光中將明確表示，南海「暗流湧動」，台海則「火山即將爆發」。另一鷹派軍方學者戴旭（圖）則談及美軍在南海「航行自由」時表示，曾向海軍建議若美軍艦再闖南海就將其撞沉。
稱台海局勢緊張只會加快「武統」
據環球網報道，南京大學南海研究協同創新中心執行主任朱鋒指，東盟國家對南海主權申索的「法律化」的操作與推動並沒有發生改變，認為同中國現處「蜜月期」的菲律賓未來肯定會同中國再提仲裁問題，此外美國在南海的行動亦變頻繁，「奧巴馬任內，美軍艦在南海『自由航行』只有4次，但特朗普上台至今已有9次，此外也出現多國化態勢。」
原南京軍區副司令員、中將王洪光表示，中美關係在經濟、政治、軍事等互為敵對，對美國來說，台灣總統蔡英文是最好的抓手（着力點），「所以台灣海峽很容易發生衝突，只是大小而已。」海洋安全與合作研究院院長戴旭則認為，台海局勢緊張只會加快「武統」。至於美國的「航行自由」行動，戴旭則指是對中國的挑釁及對主權的干涉，「中國軍艦攔美艦時很多人害怕，我不知道害怕什麼。我當時跟他們（海軍）說，美國軍艦再到這個地方，建議兩條軍艦，一條攔住它，一條撞沉它。在我們的領海，不允許美國的軍艦橫行。」