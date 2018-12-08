覺《厲害了》不妥 「講真話的少了」

梁曉聲當時對央視領導說，不應跟着「80後」的語感走，認為「厲害了」3字翻譯成任何國家的語言都有進擊性，無法平和地「搬字過紙」。「現在前邊工作的都是80後，他們的語感特徵就是這樣，想着領導一定喜歡。可是領導心裏真的喜歡嗎？所有領導都弱智了嗎？可能有的領導心裏不喜歡也得簽字，否則他可能被問不同意是什麼意思？所以大家都為了自我安全，講真話真感覺的就少了。」

今年是思想家馬克思誕生200周年，內地有隆重的紀念活動，北京還特別向馬克思的故鄉、德國特里爾市贈送了一座馬克思雕像。梁曉聲認為這種現象也很奇特，「應是全世界獨一無二的吧？朝鮮越南好像都沒有」。他認為中國有幾代人搞馬克思列寧主義，「一生以此為衣鉢，分不清是職業、學問還是信仰，這些人在特定的時候，就會發聲說他們事業和學問是重要的，難道你們領導人忘記了嗎？」

亂象叢生 「一把手可能身不由己」

梁曉聲說這時的情况就變得複雜、微妙而又無奈，「這時第一把手怎麼抉擇？特別是背後可能還有老人在看着怎麼做。所以我們看到第一把手一定要對各方各面不斷地講話」，他說在北京很多事情可能都是身不由己的，甚至不是一把手一個人能決定。