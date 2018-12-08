駐京周記：「假車位」和「真交警」

假罰單印支付二維碼

記者早前外出採訪，見到多輛停泊在一家商店前停車位內的車輛被交警貼了違泊罰單。交警對本報表示，根據相關規定，國道和靠近國道路壆綠化帶沿線的行人路上不允許停車，地面上已經劃定的停車位並非政府部門劃定，而是店家私自設立的。一般司機大佬見到有車位就會停，如何能夠分辨真假車位呢？交警則稱，「我們嚴格執行這項規定已經四個多月了，貼條（罰單）也不是一次，也挨個跟店家打過招呼不讓停。反正沒多少錢，就罰100，不扣分。」

不過，記者再以車主身分問店家，當值工作人員卻表示不知車位是誰劃定的，但此前確有管理層表示可以泊車，「之前一直沒見到有貼條的啊？我們也奇怪呢。」記者再就此事詢問當地車主。對方回答，「是不是他們沒停對車頭方向？」，又稱附近有些路段要求「車頭按照統一方向停靠」，否則就會被罰款，記者表示詫異，對方笑了笑，「可能是年底了，他們（交警）要完成（罰款）任務吧。」

交警：店舖私劃停車位

停車需統一車頭方向，記者在內地多年也聞所未聞，按理行政執法部門管理城市秩序無可厚非，但某個車位是不是真的、能不能停車、是否真的需要「車頭按照統一方向」，應該做到廣而告之使民眾知禁而止。

明報記者 鄭海龍