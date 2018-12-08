學者：應納新階層參政保體制穩定

「文革失敗因忽視個人利益」

房寧認為，文化大革命之所以失敗、過去的體制之所以要改革，是因為忽視個人的利益和眼前的利益，只重民眾為國家、事業、主義和未來犧牲，「鄧小平說了，這樣的一種理念、政治哲學、這樣的一種制度，少數人是可以的，但是多數人不行；短時間是可以的，但時間長了不行」。

他指出，通過對亞洲地區一些主要國家工業化時期政治發展變革的研究發現，新興社會集團的出現及其對政治參與的渴望，可能會導致其和現有政治體制和既有利益格局的衝突，該情况可能引發兩種結果，即社會衝突，甚至引發政體瓦解或轉型。而另外一種則是政體和現有利益格局能夠吸納和平衡新興集團的政治參與。他認為在現時世界大環境下，中國需保持總體上現有的政治體制和社會的穩定，才能實現民族復興和中國的現代化。而中國過往40年所形成的巨大新興社會集團分別為代表企業階層的企業家，代表勞動階層的農民工，以及代表中產階級的城市白領，未來中國的穩定發展，關鍵在於政治上對三大集團的政治參與的有序納入。

明報記者 鄭海龍 北京報道