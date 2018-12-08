愛滋病維權者田喜逝世

死於心臟病發 終年31歲

田喜是河南新蔡縣人，生於1987年。廣州中山大學中文系教授艾曉明在Twitter稱，田在12月4日深夜或5日凌晨去世，6日安葬。田喜是死於心臟病發作。

1990年代初，河南省出現所謂「血漿產業經濟」，賣血及輸血導致愛滋病在河南上寨縣、新蔡縣等縣市蔓延甚至幾乎失控，後經被譽為「中國防愛第一人」的高耀潔醫生披露後才逐漸得到當局重視。1996年，年僅9歲的田喜因病在新蔡縣第一人民醫院輸血，2004年確診感染愛滋病，同時還感染了乙型和丙型肝炎。田喜從2004年開始向河南各級法院、政府、醫院等有關部門申訴，2005年9月，就讀於北京城市學院的他公開愛滋病病情，大學畢業後成為維權骨幹，到北京上訪，但都沒有結果，還多次被捕，因此成為河南當地政府維穩的重點人物。2010年他曾向父母哀嘆，「你們不知道我是怎麼熬過來的……我今年23歲，一個60歲的人也沒有我受的委屈多……」。

9歲輸血感染愛滋 多次上訪被捕

2011年2月11日，田因在申訴時砸壞醫院電腦，被河南省新蔡縣法院以「故意破壞財物罪」判處1年監禁。在法庭陳述時，田喜稱，「我希望個人的事情能夠盡快得到解決，也希望中國因臨牀用血污染事件中生命受到損害的尊嚴得到維護。」出獄後，2013年8月，田喜在北京愛知行研究所組織下，在香港召開記者會陳述自己感染愛滋病及艱難維權的經歷。當年，田喜前往法國，並於10月在瑞士日內瓦聯合國人權理事會上，講述了他的人生經歷及內地嚴峻的愛滋病情况。一年多前，田喜從法國返回河南新蔡縣老家居住，直至去世。

明報記者