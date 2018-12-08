張首晟逝世惹議 旗下公司否認被查 家庭發言人：非學校跳樓 三藩市離世

家人不知張首晟患抑鬱症

一度被譽為「最接近諾貝爾物理學獎的華人科學家」的張首晟逝世引發關注，澎湃新聞網報道，張首晟家庭發言人Sean McCormac昨日澄清，「張教授死於三藩市，而不是史丹福大學。」史丹福大學位於美國加州帕羅奧多市，距三藩市約有一小時車程。12月6日，張首晟家人發布的聲明提到，張首晟「在與抑鬱症鬥爭後」「意外離世」，外界理解為張首晟死於抑鬱症。對此Sean McCormac表示，「張首晟的家人不曾知道張教授被診斷為抑鬱症。但是，回想起來，他們開始相信他有抑鬱症的症狀。」

張首晟的同事、史丹福大學物理系主任卡赫魯（Shamit Kachru）評價稱，「他（張首晟）是個了不起的人，他的逝世是一個沉重的打擊」。張首晟的母校、上海復旦大學亦發唁電稱，張首晟辭世，「是復旦大學的損失，亦是國際物理學界的重大損失」，「祈望家人寬辟哀情，善自珍重」。張首晟妻子余曉帆向復旦大學回覆稱，「傷心欲絕之時，感謝大家對首晟的悼念和緬懷，這是給我和孩子們最大的安慰。我和孩子們會堅強起來，使首晟在天堂不擔憂。」

妻：會堅強起來 「使首晟在天堂不擔憂」

張首晟1963年生於上海。1978年，15歲的他在沒有讀過高中的情况下直接考入復旦大學物理系，一年後公派赴德留學，於1983年取得德國柏林自由大學物理學碩士學位，後赴紐約州立大學修讀物理學博士，24歲就取得博士學位。1993年，僅33歲的張首晟擔任史丹福大學物理學教授，2013年當選中國科學院外籍院士。

2007年，張首晟發現的「量子自旋霍爾效應」被《科學》雜志（Science）評為當年的「全球十大重要科學突破」之一，他因此獲得物理界多項重量級獎項。他曾解釋，現時晶片中的電子像混亂鄉間道路上的汽車，很容易互相碰撞，所以速度快不起來，但「量子自旋霍爾效應」是指，晶片中的電子在一定條件下，可以像在高速公路上的汽車一樣正反方向分開，各行其道，如果能實現日常應用中的「量子自旋霍爾效應」，對科學界和信息產業界來說都將是一次大洗牌。 去年，張首晟等人在《科學》雜誌發表文章，證實馬約拉納費米子的存在，並命名為「天使粒子」，這一發現令量子計算成為可能，速度遠超傳統電腦計算。

丹華：區塊鏈投資比例較小

除了物理學家，張首晟另一個廣為人知的身分是風險投資人。2013年張首晟與學生聯合創立丹華資本，張逝世前曾擔任丹華資本的創始董事長。丹華資本主要關注的是技術創新和商業模式創新兩者兼備的公司，涉及領域包括人工智能、大數據、網絡技術、AR、VR、互聯網金融和金融醫療等。張首晟逝世後，針對丹華資本的傳聞也流傳網絡。

針對近日關於丹華資本與張首晟的各種猜測，丹華資本昨日發布聲明稱，丹華資本並未受到所謂的「301調查」，「FBI突襲辦公室」等純屬臆想。丹華資本的聲明又指，丹華用美元在區塊鏈的投資所佔資金比例較小，且在早期已退出大部分。

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