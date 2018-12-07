現代藝術序幕 星星點燃80年代思潮

下啟兩里程碑「85新潮」「89大展」

如果說星星美展是中國現代美術的序幕，那麼1985年前後內地出現的大規模現代藝術思潮，就是從理論和實踐上對星星的一種延伸和豐富。借用著名藝評家及策展人高名潞的話說，「85美術新潮」既是一場本土視覺革命，又是一場龐雜的思想史運動，它的非主流、民間和批判，使它在整個1980年代中國現代化啟蒙運動中，扮演着無法替代的角色。而這場運動，最終催生1989年現代藝術大展。

89大展官方參與 首日現「槍擊」叫停

89現代藝術大展被稱為里程碑式的事件，因有官方參與，也冠冕堂皇進入中國美術館，但一波三折，中國美術館向籌委會提出不許有反對「黨的四項基本原則」的作品、黃色淫穢作品、行為藝術，但上海年輕女藝術家肖魯與男友唐宋，開展當日就朝自己的作品《對話》開了兩槍，驚動警方，展覽也被叫停，兩日後才重開。「槍擊」也成為那次展覽中最具爭議的「標誌事件」。

多年後澳洲學者白傑明（Geremie R. Barmé）認為，星星美展舉辦於政治鎮壓時期，啟發了1989年經濟改革時期官方主辦的現代美術展覽。內地著名藝評人栗憲庭把星星歸類為異見者，指出星星與官方現實主義藝術模式的鬥爭，開啟了中國當代藝術之門，星星美展強調自由風格，這是多年壓制後的一種人性回歸。黃銳也認為星星對89大展肯定有影響，「89大展立志要超過星星嘛」。