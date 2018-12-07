北京聞風：紀念改革開放40年 隆重程度超過往 ／文：鍾鳴九

「偉大變革」展覽參觀人數破百萬

整個2018都貫穿了改革開放紀念活動，官方媒體陸續推出「壯闊東方潮奮進新時代」、「慶祝改革開放40年基層行」等專題報道，北京、上海、廣東等地以慶祝改革開放40周年為主題的研討會、展覽、巡演等活動密集登場，央行也於近日發行「改革開放40周年紀念幣」。

12月18日是中共十一屆三中全會召開40周年紀念日。以往20、30周年時，中共中央都會舉行紀念大會，國家領導人親臨講話，今次應不例外。有北京學者向筆者表示，處在世界格局變化、內地改革進入深水區之際，慶祝改革開放40周年比以往意義更重大，本月中旬的大會料比以往更隆重，將改革開放紀念推向最高潮。

國內外形勢變化 紀念意義更大

三個星期前，習近平曾主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議，強調各地區各部門要扎實做好慶祝改革開放40周年工作，把回顧總結40年改革開放同新時代推動全面深化改革結合起來，把吸取改革開放歷史經驗同解決現實矛盾問題結合起來，把充分展示改革開放偉大成就同提升人民群眾獲得感結合起來，把深化改革開放同推動實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢結合起來，以更大決心、更大勇氣、更大力度把改革開放推向深入。

分析人士指出，在內外環境變化、挑戰風險增多的大背景下，北京隆重紀念改開40周年的側重點在於總結經驗、觀照當前、指導未來，彰顯主動深化改革、擴大對外開放的決心。

文：鍾鳴九