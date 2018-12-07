天使粒子發現者 華裔科學家美猝逝

上周六因抑鬱症跳樓 終年55

張首晟的家人昨日透過多份內地傳媒透露張本月1日因抑鬱症逝世的消息，但並未說明張是以何種方式辭世。鳳凰網科技頻道稱，張首晟是從史丹福大學跳樓，美國警方列作自殺，已經結案。張首晟1963年出生於上海，1978年考入復旦大學，後赴美國紐約州立大學石溪分校深造，於1987年獲博士學位。他領導的研究團隊於2006年提出的量子自旋霍爾效應被《科學》評為2007年全球十大重要科學突破之一，他還被楊振寧認為是下一個華人諾貝爾獎獲得者。去年，張首晟等人在《科學》雜誌發表文章，證實馬約拉納費米子的存在，被命名為「天使粒子」。這一發現，被科學界同行譽為繼發現「上帝粒子」（希格斯波色子）、中微子、引力子之後的又一里程碑發現。

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張首晟的主要貢獻包括對拓撲絕緣體、量子自旋霍爾效應、自旋電子學、高溫超導等領域的研究。所獲物理界重量級獎項包括歐洲物理獎、美國物理學會巴克萊獎、國際理論物理學中心狄拉克獎、尤里基礎物理學獎等。張首晟還是美國國家科學院成員、美國人文與科學院院士和中國科學院外籍院士。

同時擁有科學家和風險投資人雙重身分的張首晟， 2009年入選內地「千人計劃」，被清華大學特聘為教授。2013年，張與學生谷安佳創立丹華資本。BBC中文網指，上月美國貿易代表辦公室（USTR）更新版「301調查報告」，指中國政府利用風險投資獲得美國的尖端技術和相關知識產權，其中就包括丹華資本。