免費旅遊招徠 集團高價賣假藥 涉案金額11億 內地拘130人

涉案至少2000宗

澎湃新聞引述浙江省嘉興市公安局副局長呂桂華表示，搗破一個涉額10億元的美容醫療詐騙集團，拘捕132人，凍結銀行卡500多張、3000箱假藥及3個假藥倉庫。呂桂華指出，該詐騙集團組織嚴密、分工明確仔細，估計犯下至少2000宗案。詐騙集團以免費豪華旅遊及海外醫療作招徠，於大連設立思蘭德生物科技公司，從合作美容院獲取客戶資料（見另稿），誘騙到外國接受醫療諮詢，推銷假藥或療程。

一對一會診 轟炸式推銷

美容院及思蘭德公司先在海外安排酒店、醫院、醫療講座、歡迎晚宴及遊玩行程，降低受害者警覺性。旅行期間，思蘭德公司會提供受害者身體檢查結果，誇大病情。疑犯安排一對一「專家會診」，避免客人互相交流意見，減少麻煩，增加受害者信任。詐騙集團游說經濟能力高的受害者購買價值數百萬元的療程。如果受害者拒絕購買，美容院老闆及思蘭德公司職員深夜到房間「疲勞轟炸」式推銷產品，要求受害者碌卡或借貸購買。受害者損失由30萬至600萬元不等，部分受害者人因無力還債，需要賣樓還錢。

公安指出，醫療講座所謂專家是假冒，全部不具醫生資格，席間一位大連32歲外籍留學生被包裝成美醫師「Dr. Keats」，聲稱擁有「美國加州大學臨牀醫學博士」學位。王女士及其他受害者購買價值39萬元人民幣一盒的防癌「癌盾」藥物，實際成分主要是番茄紅素和青花素，每粒成本不過幾元。

藥物成分番茄紅素青花素

公安表示，思蘭德公司為避開監管，先在內地生產「癌盾」，再出口到美國，隨後再進口到內地，以貼上美國原裝進口標籤。公安指出，一宗「生意」美容院分帳5成，代理公司與思蘭德公司各獲分25%。公安提醒民眾，勿輕信免費旅遊體檢計劃，盲目追求保健品及藥物，有健康疑問應諮詢專業醫生意見。

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