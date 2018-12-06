虛報兒子失蹤試丈夫 溫州母被拘

全市齊尋人 警組聯合調查組

浙江新聞App消息，11月30日，樂清市公安局接到市民陳女士報警稱，其兒子黃政豪當日下午放學回家途中失聯。接報後，溫州、樂清兩級政府和公安機關高度重視，立即啟動重大警情處置機制，以最高等級組成聯合調查組，投入大量警力，調用一切資源，全方位開展查找工作。

在黃政豪失蹤後，溫州全市的志願者、救援隊一同出動，還有許多市民加入尋人行列。在黃政豪最後出現地點附近的沙河邊，多支救援隊輪番尋找。「這幾天，蛙人、網、排鈎、汽船都用上了，進行地氈式搜尋，但是都沒有找到人。」樂清藍天救援隊隊長陳慶偉說。

就在全市為男童的遭遇極度擔心之際，樂清市公安局在5日凌晨發布消息稱，「失蹤」5天的黃政豪已找到並平安無事。警方調查發現「失蹤」事件是由男童母親故意製造的虛假事件，以此測試她的丈夫是否關心孩子。

有法律人士分析稱，家屬「故意製造虛假警情」，消耗了大量警力等社會資源，擾亂了公共秩序；若被證實「造成嚴重後果」，該家屬或被追究刑事責任。