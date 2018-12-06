鹽湖恐溢 威脅青藏公路 水位兩年升8.3米 專家料未來兩年潰決

科學網報道，這個鹽湖又稱「68道班鹽湖」，位於青海省玉樹州治多縣西部、崑崙山脈南側，屬可可西里腹地，平均海拔在4400米以上。鹽湖的水量近年來快速上漲，水位距離分水嶺最低點只有4米左右，並且仍在繼續上漲。鹽湖距離青藏公路和青藏鐵路最近處只有8公里，一旦湖水溢出，或是發生潰堤，後果不堪設想。中新社引述原青海省氣象科研所高級工程師劉寶康稱，鹽湖湖水不僅破壞周邊的草地生態環境，還對可可西里周邊的通訊光纜、輸油管等重大工程設施產生腐蝕作用。

離分水嶺4米 或腐蝕周邊生態

2011年，位於鹽湖西部的另一湖泊卓乃湖潰決，原本兩個湖之間不連通，但潰堤的洪水冲出一條新河道，令卓乃湖湖水流入鹽湖及周邊湖泊。中科院青藏高原冰凍圈觀測研究站副站長謝昌衛稱，鹽湖以往只是因為氣候暖化而緩慢擴大，但近期的快速擴大是直接與卓乃湖潰決相關。他的研究團隊2012年起進駐該地區，2016年開始對鹽湖作長期監測，發現2016至2018年期間，鹽湖湖水位上漲了8.3米，且愈漲愈快，2016年上升1.95米，2017年上升2.35米，2018年上升4米，湖泊面積3年內增加了42平方公里，水量增加了14.1億立方米。

謝昌衛說，「依據2016至2018年變化趨勢，預計鹽湖將在未來1至2年內發生溢水潰決。」他強調，近3年來，鹽湖每年的水位上漲均發生在8月中旬至12月下旬期間，從現在到明年8月，是僅剩的可利用治理時間。謝昌衛去年曾接受訪問稱「不出10年，鹽湖湖水將會溢出」，但他現在認為，當時掌握的資料不夠，令可可西里保護區當局以為事態不緊急。

未來8個月 治理關鍵

不僅如此，鹽湖區凍土的強度、隔水性均比卓乃湖區凍土差很多，因此更易因湖水侵蝕而受破壞。2011年的卓乃湖洪水冲出一條寬100多米、深6至7米、長十多公里的冲溝，而鹽湖水量更大，造成的危害只會更大。謝建議青藏鐵路、青藏公路管理部門、青海省政府、三江源國家公園等相關單位，立即組織專家會商治理辦法，盡快開展潛在的湖水外溢途徑地質條件調查，及早動工干預。