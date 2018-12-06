高考英語題難 擅改分數 浙江教育廳長遭責令辭職

稱接投訴試題難 省考試院調整分數比重

中新網報道，上月24日浙江省派發考生高考英文科成績，部分學生得知成績後感到奇怪，平時英文成績良好學生在作文部分獲得0分，平時成績介乎120至130分的學生，是次考試只獲得103分。浙江省英文科總分為150分，選擇題及填充題等佔110分，寫作及實用文佔40分。但有學生在選擇及填充題中被扣20分後，總成績竟有140分。對此學生和家長都大惑不解，浙江省教育考試院於11月27日公布說明，稱部分家長及學生投訴此次英文科考試試題比去年難，教育廳為保證每次考試試題難度一致，決定調整閱讀理解及語言運用難度較高的試題佔分比重，實施「加權賦分」。

針對「改分事件」，浙江省政府成立由省長袁家軍任組長的調查小組，調查小組昨批評教育廳「加權賦分」決策「依據不充分、決策嚴重錯誤」，導致不公平、不合理結果。教育部門規定，評分細則應在評卷前制定，但這次「加權賦分」是在評卷後實施，教育廳主要官員及教育考試院混淆「加權賦分」與評分細則。缺乏技術論證情况實施「加權賦分」，導致考生同題加權賦分值不同情况。調查小組又批評教育廳及教育考試院主要官員繞過集體研究及其他人的意見，執行「加權賦分」的錯誤決定。

省政府決定免去郭華巍省教育廳黨委書記職務，責令其辭去省教育廳廳長職務；免去王玉慶省教育考試院黨委書記職務，由省紀委對其涉嫌違紀問題立案審查。調查小組在評估試卷及結果後，宣布取消「加權賦分」，恢復原來得分，今日將公布最新分數。