38部門聯手懲侵權 違者禁借貸 商務部：90天內 中美將按時間表路線圖磋商

落實具體共識做起 「愈快愈好」

商務部昨日在不足150字的答記者問中，首次承認中美兩國同意在90天內停止貿易戰，會積極進行磋商。商務部官網刊發商務部新聞發言人回應時，首先稱中美領導人「會晤很成功」，落實有信心。最後則稱「中方將從落實已達成共識的具體事項做起，愈快愈好」。

在此之前，包括國家發改委、央行及國家知識產權局等38個國家部門和單位聯合發布了《關於對知識產權（專利）領域嚴重失信主體開展聯合懲戒的合作備忘錄》，指出6種失信行為將遭到聯合懲戒，新華社報道，知識產權（專利）領域嚴重失信行為包括重復專利侵權行為、不依法執行行為、專利代理嚴重違法行為、專利代理人資格證書掛靠行為、非正常申請專利行為、提供虛假文件行為等。

懲6種失信行為 12月底實施

按照要求，各部門應密切協作，積極落實備忘錄，各部門制定實施細則和操作流程。2018年12月底前實現知識產權（專利）領域嚴重失信主體的聯合懲戒。其中33項跨部門聯合懲戒措施包括，限制招聘為公務員或事業單位工作人員；限制購買不動產及國有產權交易，限制在一定範圍的旅游、度假等非生活和工作必需的消費行為。乘坐飛機火車也將受限；此外，失信信息會作為公開發行其他公司信用類債券核準或註冊的參考；在股票、可轉換債券發行審核及在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓審核中，將其嚴重失信信息作為參考。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周二表示，白宮可能試圖禁止來自中國的任何盜竊知識產權的產品或服務。美國之音引述博爾頓表示，「這不是一個關稅問題，這是一種捍衛美國知識產權的方式。我認為這是一個應該被考慮的想法。我們可能已經在該領域有了一些權力，我們可能需要額外的立法。」博爾頓表示，除了關稅之外，美國還應該採取其他方式敦促中國。此前，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）稱，美國總統特朗普將就包括知識產權在內的多個貿易問題與中國進行談判。

白宮圖禁中國「侵權」產品及服務

另外，特朗普周三在twitter發文表示，相信中國國家主席習近平是真誠對待他們的會晤，此後中國也發出了強烈的信號。他表示並不是天真，但他相信習近平在他們會晤時所說的話都是認真的。「所有事項都能討論。」

（中美角力）

明報記者

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