獄友合謀 偷拍縣官通姦勒索 片段網上曝光 紀委查「小三」

4名不法分子分別是48歲的王浩偉、33歲的李國定、王猛、李國祥。《新京報》報道，王浩偉及李國定多年前因其他案件成為獄友，在延安市姚家坡監獄服刑期間，計劃出獄後偷拍縣級官員私隱，用於勒索。他們2011年10月先後出獄，李國定伙同王浩偉、李國祥及精通電腦的友人王猛，展開「偷拍計劃」。

潛寓所裝偷拍器 耗時6個月

王猛先從網上下載延安市13個區、縣主要官員的資料，從中挑選目標。王浩偉負責打探縣級官員的「秘密」。李國定善於開鎖，負責安裝攝錄機及偷拍等工作。他們經初步調查，鎖定現年58歲曾任富縣書記、後調往吳起縣的劉天才。

2014年，王浩偉跟蹤劉天才約1個月後，探知他有「小三」一事，於是「偷拍小組」趁劉天才上班後，爆門闖入其住所，圖安裝攝錄機，惟行動失敗。王浩偉等人轉為跟蹤「小三」、比劉天才小23歲的李琳，證實她曾與劉天才一同進入位於延安市的住宅。此後，王浩偉藉搬屋、遺失鎖鑰為由，請開鎖公司打開李琳家門，在冷氣機安裝偷拍器材。4人前後花了6個月，花費20多萬，才偷拍到兩人長達兩小時的偷情片段。

索5000萬不果 4人落網判囚

偷拍得手後，王浩偉等人先致電及傳短訊給劉天才，表明有人偷拍他的偷情片段，準備傳上網，直言劉天才「如果有興趣的話，可以來西安看視頻」。王浩偉又在2014年11月初直接到李琳辦公室，將儲有偷情片段的儲存裝置（USB）交給李琳。李琳當日報警，劉天才要求延安市寶塔區公安分局局長黨延文介入。後來劉又往西安見王浩偉，王浩偉要劉以5000萬元買下一塊田黃石，劉認為價錢太貴，最終報警。王浩偉、李國定等4人於2014年11月10日落網。

4人被控非法侵入住宅罪、非法使用竊聽、偷拍器材罪等罪，但未公開開庭審理，其中李國定、王浩偉被判監5年，王猛判囚2年，李國祥拘留4個月。今年11月21日，一名網民披露影片截圖，事件才引起關注。

卸任書記稱因片段曝光生病

富縣紀委辦公室前日表示，發現網傳片段後，已對李琳展開調查。劉天才已卸任吳起縣書記一職，2016年底被停止陝西省黨代表職務。他周一受訪時說，片段再次曝光後他因此生病，正在住院。黨延文上月也被免職。