展望‧影視文化：內地「反攻」 港人懂娛樂政治分開

馬傑偉：港人不嚮往內地社會

馬傑偉說，影視文化分析在學術上有分「媒體圖景」（Mediascape）和「族群圖景」（Ethnoscape），兩者互為影響。1970年代，香港人經歷向上流動，影視作為「媒體圖景」也呈現中產生活，「其實普通人家中沒這麼大的電視，衣著沒那麼華美」，帶動了社會想像，覺得是觸手可及的，拉動「族群圖景」渴望中產化，「而這股潮流去到南中國，再厲害一點」。馬傑偉說，其時正是剛改革開放，大陸人從媒體看到香港資本家、中產消費模式，愈加嚮往，「他們當香港是一個『理想地』，把希望投射到香港，看到是自己社會缺乏的，就借鑑香港……衣著、生活，皆是」。

40年後的今天，香港影視文化江河日下，內地反而蓬勃，《延禧攻略》侵港、《中國好聲音》令港人轉身一瞥，但馬傑偉認為，內地的影視文化，不會出現當年香港影視對當地人的「拖拉」作用。「內地的現代社會不會令港人嚮往，且港人對政治宣傳敏感，若在娛樂中滲入政治，如宣揚大灣區飲食節目，會被罵得很慘，香港人非常反對軟滲入。」