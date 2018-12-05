無綫羊城賀歲 資本主義娛樂破禁 夏雨：實延遲直播 怕喊「打倒共產黨」

明報記者 李以莊

本名黃志成的夏雨1940年代在廣州出生，少時好戲劇，加入學校話劇組，1949年中共上台，其父是資本家，母親是教師，「家庭成分不好」，他苦無機會考上演藝學校。大饑荒後，夏雨1962年隨逃亡潮大隊從廣州沿鐵路到香港，最初在地盤打工，至1964年，邵氏南國實驗劇團聘請演員，夏雨考上，「幾個月後已做群眾演員（即臨時演員），有錢了」。

曾偷渡怕拉 粵方保證「安全返港」

少年時有戲劇經驗，加上當時競爭少，夏雨1970年代中加入無綫，「很早便當男主角」，其後獲邀加入《歡樂今宵》。1979年，無綫與廣東電視台合作，在夏雨老家廣州辦《羊城賀歲萬家歡》，是中共執政以來香港首個於內地的直播節目，夏雨獲邀演出，最初卻不願犯險，他說：「和公司說我偷渡來的，怕上去會拉我，我17年沒回家。」無綫人員向內地當局反映，得到保證，如單純偷渡，保證安全返港。

夏雨其後着同事幫忙帶電飯煲、電視，回鄉探望母親。「少小離家老大回」，夏雨說，陪同回家的朋友一看見他與媽媽重逢，「都別過面，忍不住哭了」，兩母子哭成淚人，但結果還是歡喜的：夏雨送票給母親到現場看表演，「同事捉了個女仔來，在我媽面前充當我女友」。

當晚，《歡樂今宵》藝人穿上華美衣服上台表演，台下一片單色調衣服的群眾亦覺新奇，首次接觸生活在「腐化資本主義中」、「水深火熱」的同胞，聽着鄭少秋和沈殿霞唱《大地回春》，呼應了當時改革開放的風氣。當年廣州，逾10人圍看一部電視，而所謂直播，夏雨說其實「大陸延遲了5至10分鐘，他們好緊張，要審查，怕你講『打倒共產黨』」。

穿華衣表演 台下觀眾一片單色

根據廣東廣播電視網資料，當年的《羊城賀歲萬家歡》於廣州起義烈士陵園直播4小時，現場觀眾有2000多人。除沈殿霞等香港著名藝員外，廣州著名戲曲藝人羅品超、文覺非、林小群、李丹紅等也參加演出。這是內地改革開放後第一個綜藝節目和春節文藝晚會，令廣州人大開眼界。

嘆今內地演員薪高幾百倍

自此以後，夏雨自由往來中港。隨劇集落戶廣東，夏雨成名，母親亦與有榮焉，「當時大陸人把香港演員當成『明星』，可望而不可即」，他說香港演員與內地演員待遇亦不同，「紅扇女、王丹鳳那麼有名，都會被批鬥」。千禧年後，內地觀眾以億計，廣告收入如天文數字，內地電視台加大投資，歌唱節目、真人騷、宮廷劇、古裝劇，反攻香港，夏雨有所感慨說：「現在，大陸演員才是『明星』。談演戲，內地演員拍馬都追不上我夏雨，但人工高我幾百倍。」