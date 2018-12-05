習參觀運河 巴拿馬：堅持一中 建交正確　

新華社報道，訪問期間，習近平參觀了巴拿馬運河，並見證滿載貨櫃的中國遠洋海運集團「玫瑰輪」通過科科里（Cocoli）新船閘。3日，習近平在巴拿馬城和巴雷拉共同會見出席中國—巴拿馬經貿合作論壇的雙方企業家代表。習近平指出，中巴建交為兩國各領域合作開闢了廣闊前景。兩國經貿合作從來沒有像今天這樣豐富，雙方企業界的聯繫從來沒有像今天這樣緊密。巴雷拉表示，兩國建交以來，經貿合作日益密切，歡迎更多中國企業到巴拿馬投資，並把巴拿馬作為向拉美輻射業務的基地，助力巴拿馬和本地區的發展，實現習近平主席提出的合作共贏。

習轉抵葡萄牙訪問

這是巴拿馬在一年半前與台灣斷交後，首次迎接中國大陸元首。中新社報道，巴雷拉表示，他相信堅持一中原則的做法，作為巴拿馬的國家政策將一直存在。巴雷拉稱，對一個中國原則的認同「來自巴拿馬各個政黨，並非只限於政治領導人」。3日，中巴雙方在聯合新聞公報中重申，一中原則是國際社會的廣泛共識。兩國建交是正確的決定，為兩國人民帶來了實實在在的利益。巴方強調積極支持中國和平統一進程。

結束對巴拿馬訪問後，習近平昨日抵達葡萄牙里斯本展開國事訪問。