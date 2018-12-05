美換鷹派談判 外交部：他們的事

特朗普：中國應立即開始買農產品

特朗普昨晚在Twitter稱，萊特希澤將與梅努欽、白宮國家經濟委員會主任庫德洛、商務部長羅斯和白宮貿易顧問納瓦羅密切合作，看看是否真的可以與中國達成真正的交易。他稱「除非延長」，談判期限將在12月1日晚宴那天開始計的90日內結束，「中國應該立即開始購買農產品，習主席和我希望這筆交易能夠實現」。

《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普當面將換人決定告知國家主席習近平，且在談判中使用了萊特希澤編製的圖表。萊特希澤曾在2001年反對中國加入世貿組織，曾參與對歐盟和日本的貿易戰。

報道稱，他曾多次說服特朗普拒絕接受庫德洛和梅努欽試圖達成的協議，一直主張對中國加稅，而白宮顧問、特朗普女婿庫什納和國家安全委員會亞太事務高級主任波廷杰（Matt Pottinger）則有份游說特朗普讓萊特希澤負責貿易談判。

外交部發言人耿爽昨日回應美方換人時稱，「美方確定他們工作團隊的代表是美方的事」，稱雙方工作團隊會加緊磋商、爭取早日達成協議。