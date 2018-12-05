研降美產車稅率 專家料40%變15% 白宮高官：中方允就承諾「立即」行動

明報記者

銷售量不高 料短期影響不大

《證券日報》引述匿名的「資深汽車行業專家」透露，目前相關部門正討論降低美國進口汽車關稅的可能性，但目前尚不知下調的具體幅度和時間表，該名專家預計，「達成共識後形成政府書面文件還需時日，個人預計會降至加徵前的稅率水平，年底前有望見結果。」今年7月1日，內地主動將進口汽車關稅從25%減至15%，但貿易戰7月6日開打後，中國對美國汽車在15%的基礎上加徵25%的懲罰性關稅，即達到40%。

而中信證券亦認為從40%降回15%的可能性最大，但由於美國進口車佔中國汽車銷售量本身就不高，對車市短期銷量影響不大。去年中國從美國進口的私家車和輕型卡車總價約95億美元，但自今年7月6日加徵關稅以後，進口數量大幅下降（見另稿），而歐洲和日本進口車優勢顯著提升。

貿戰損購買慾 美廠合資車銷量減

美產汽車除了福特、通用、佳士拿和特斯拉外，還有在美生產的德國品牌如寶馬和平治的部分車型。《證券日報》指，貿易戰不僅令美車進口大減，連美國品牌的合資車表現亦下滑，今年1至10月，合資廠長安福特累計銷量為33.55萬輛，按年下滑48.3%，廣汽菲克（由廣汽、快意、佳士拿組成的合資廠）銷售10.61萬，按年下滑達36.3%。美國知名電動車特斯拉第三季度在華銷量僅為3169輛，下滑37%；10月份更是暴跌70%，銷量跌至冰點211輛。對此，有汽車專家表示，國內市場競爭日趨激烈，國產品牌品質提升，美系車產品的戰略規劃、產品投放周期未能跟上國內市場的節奏；且貿易戰確實會影響到中國消費者的購買熱情。

白宮經濟委員會主任庫德洛則在白宮電話簡報會上稱，「我們希望那些關稅降至零」。他透露，他與財長梅努欽和美國貿易代表萊特希澤，在阿根廷布宜諾斯艾利斯與中國副總理劉鶴舉行過兩次不公開的會談。他引述劉鶴在會談中多次表示，北京會立即就新承諾採取行動。「中國履行承諾的歷史紀錄不是非常好」，庫德洛說，「但是，習主席過去從未如此參與。他們不能拖延、迂迴，他們的用辭是『立即』（immediately）。」

庫德洛：希望關稅減到零

梅努欽周一對美國CNBC電視台表示，中方在貿易問題上還做出了1.2萬億美元的承諾。庫德洛亦稱，這個數字是私營企業根據市場條件購買美國產品的交易。

（中美角力）

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